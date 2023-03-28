Примус до сексу та побиття. Російська військова розповіла про звірства своїх офіцерів

Після пережитих жахів у складі армії РФ жінка хоче продовжити воювати на боці Росії

Російська військовослужбовиця за контрактом Маргарита заявила про схиляння до сексуальних контактів з боку офіцерів армії РФ. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Север. Реалии».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними медіа, жінка вже два місяці перебуває на реабілітації та вживає сильні антидепресанти, аби забути те, що відбулося з нею на війні. За словами Маргарити, у неї постійно відбуваються панічні атаки та сняться кошмарні сни.

Жінка 11 років служила в армії, а у 2017 році вийшла на пенсію та переїхала в Бєлгород. Коли жінка у 2022 році прийшла у військкомат, аби отримати довідку про те, що вона є військовою пенсіонеркою, їй запропонували підписати контракт. За словами жінки, нормальної роботи у Бєлгороді вона за п’ять років не знайшла, тому і вирішила поїхати воювати.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У мене діти хворі, хоч вже і дорослі. Вони на мені, я одна в них. Плюс кредити. Загалом, я погодилась», – розповіла Маргарита.

Також вона зазначила, що їй довелося швидко вчитися на санітарку госпітального відділу, оскільки за спеціальністю (зв'язківцем – Главком) її не прийняли.

Проте до медичної роти жінка потрапила не відразу. За словами Маргарити, вона сподобалась полковнику, тому він відправив її у штаб.

«Коли я тільки приїхала в Нижній Новгород, в Новосмоліно, мене під час шикування цей полковник відразу помітив. … Він спитав мене, чому я не вдягнена, у мене тоді ще форми не було. Я сказала, що наша профслужба погано працює, немає мого розміру. Він наказав, щоб мене вдягли, і повідомив, що я завтра виходжу працювати в штаб. Я спочатку не зрозуміла, я ж нібито в медроту приїхала, мені потрібно медичній справі вчитися. Коли вже почала в штабі працювати та познайомилася з працівниками відділу кадрів, вони мені сказали: «Полкан поклав на тебе око. Будеш польовою дружиною, мабуть». Я спитала, як це, а вони відповіли: готувати, прати та задовольняти», – розповіла Маргарита.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Через місяць полк Маргарити відправили в Україну. Там вона вже потрапила до медроти. Домагання полковника стали ще більш нав’язливими, проте жінка не збиралася добровільно ставати «польовою дружиною». У відповідь на це, російський полковник створив для неї нестерпні умови, аби вона мусила погодитися.

«Місяць я жила просто на вулиці. Коли інші спали в наметах і будиночках, я спала просто на землі, біля дороги, у маленькому лісочку. … Могли і голодною залишити. Загалом, хотіли «зламати», щоб я погодилася з ним спати. Але я витримала, і коли він це зрозумів, мене закинули в артилерію, теж за його наказом. … Можливо, думав, що я там помру», – розповіла жінка.

За словами Маргарити, в медроті разом з нею було семеро жінок, віком від 23 до 38 років, і кожну намагалися змусити «лягти» під командирів взводу.

«Я своїми очима бачила, як офіцер-взводник підстрелив «свою» дівчину. Перепили вони там, чи може ревність яка була, не знаю. А підробили все так, ніби це українці зробили. Він руку собі прострелив, ніби її захищав», – заявила жінка.

За словами Маргарити, перед цією подією цей офіцер бив «свою» дівчину прикладом автомата. Також жінка зазначила, що в результаті майже усіх жінок, погрозами та знущаннями, змусили надавати сексуальні послуги. Жінка каже, що деякі військовослужбовиці спали навіть з кількома чоловіками.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Маргарита також відзначає, що бійчині не намагалися втекти до Росії, тому що їх би не пропустили через кордон. Ба більше, за її словами, за таке їх могли просто пристрелити.

Жінка також каже, що попри пережиті жахи, вона хоче продовжити службу, але в іншому полку, бажано на прикордонній території.

Нагадаємо, що нещодавно Путін вперше визнав величезні втрати Росії на Донбасі