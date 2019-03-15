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    Одеські спортсмени успішно виступили на Всеукраїнському турнірі зі стрибків на батуті

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    Одеські спортсмени успішно виступили на Всеукраїнському турнірі зі стрибків на батуті

    Вихованці Одеської спортшколи №1 стали переможцями і призерами всеукраїнських змагань серед юнаків і дівчат зі стрибків на батуті в Харкові

    З 11 по 14 березня 2019 року в Харкові відбулися всеукраїнські змагання серед юнаків і дівчат зі стрибків на батуті.

    У змаганнях взяли участь 70 спортсменів з 6 міст України: Херсона, Миколаєва, Одеси, Києва, Дніпра і Харкова.

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    Одеські спортсмени успішно виступили на Всеукраїнському турнірі зі стрибків на батуті
    Одеські спортсмени успішно виступили на Всеукраїнському турнірі зі стрибків на батуті

    Одесу на змаганнях представили вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1, завоювавши призові місця, зокрема:

    • Кучеренко Андрій і Морозов Олександр - 1 місце (синхронні стрибки);
    • Доценко Ніколетта і Брагарь Марія - 2 місце (синхронні стрибки);
    • Кучеренко Андрій - 1 місце (індивідуальні стрибки, серед юнаків 2009-2010 рр.н.);
    • Брагарь Марія - 2 місце (індивідуальні стрибки, серед дівчат 2009-2010 рр.н.).

    Учасникам змагань, які посіли призові місця, були вручені дипломи та медалі.

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