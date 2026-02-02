Троєщина повертається до тимчасових графіків: коли почнуть діяти
Тимчасові графіки діятимуть уже з 07:00 ранку вівторка, 3 лютого
У Деснянському районі Києва знову запроваджуються тимчасові графіки електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.
Після відновлення центрального теплопостачання для частини мешканців Троєщини комунальні служби ухвалили рішення повернутися до планових обмежень. П
Тимчасові графіки діятимуть уже з 07:00 ранку вівторка, 3 лютого.
Перевірити свій графік відключень мешканці можуть у чат-боті ДТЕК, на офіційному сайті компанії або в застосунку «Київ Цифровий».
Як повідомлялось, 3 лютого 2026 року в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).
Нагадаємо, у понеділок, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські енергетики повністю відновили стан енергосистеми, який був до технологічної аварії в суботу, 31 січня.
До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.
Коментарі — 0