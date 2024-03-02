Під руїнами багатоповерхівки в Одесі знайдено тіла мами та тримісячної дитини

Число загиблих у результаті атаки РФ зросло до семи

Рятувальники в Одесі деблокували тіла мами з тримісячною дитиною. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

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«Уже семеро осіб загинуло внаслідок нічного російського удару по багатоповерхівці. Пошуково-рятувальна операція не зупинялася ні на хвилину і триватиме, доки не переконаємося, що більше нікого під завалами немає», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Одесі та області вісім ударних дронів типу «Шахедів» з акваторії Чорного моря, з них сім були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але один безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев'ятиповерхівку. Раніше повідомлялося про трьох загиблих, серед яких дитина.

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Неділя, 3 березня, в Одесі та області оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару, здійсненого в ніч на 2 березня.

Крім того, в ніч проти 2 березня російські загарбники запустили по Харкову ударні безпілотники типу Shahed 131/136. Один із «шахедів» влучив у подвір’я будинку у Шевченківському районі міста.