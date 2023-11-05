Після негоди енергетики ДТЕК повернули світло 30 тис. домогосподарств на Одещині

В ДТЕК нагадують, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів

Українців закликали бути обережними, не нехтувати правилами безпеки та не наближатись до пошкоджених ліній електропередачі

4 листопада енергетики компанії ДТЕК Одеські електромережі ліквідували наслідки негоди та відновили електропостачання для майже 30 тис. родин в Одеській області. Про це йдеться в повідомленні компанії.

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«За минулу добу 4 листопада енергетики ДТЕК Одеські електромережі повернули світло в 84 населених пункти області для 29 850 клієнтів, що залишилися без електропостачання через негоду. Під час ліквідації наслідків негоди відремонтували 30 повітряних ліній, що живлять 557 трансформаторних підстанцій», – йдеться в ньому.

Зазначається, що наразі тривають роботи з відновлення електропостачання. Для цього було задіяно 22 бригади, а це – 66 фахівців та 27 одиниць техніки.

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В ДТЕК нагадують, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Українців закликали бути обережними, не нехтувати правилами безпеки та не наближатись до пошкоджених ліній електропередачі.

Нагадаємо, у жовтні енергетики ДТЕК відновили електропостачання домівок 337 тисяч сімей, які постраждали через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській і Одеській областях.