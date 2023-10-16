НАБУ відсторонило главу Одеського теруправління, якого нагородив екснардеп Ківалов

Деулін брав участь у заході з нагоди Дня юриста, який відбувався у стінах Національного університету «Одеська юридична академія»

Національне антикорупційне бюро України тимчасово відсторонило директора свого одеського територіального управління Володимира Деуліна. Напередодні той «засвітився» на заході із колишнім депутатом-регіоналом, президентом Одеської юридичної академії Сергієм Ківаловим. Про це повідомляє НАБУ.

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НАБУ зазначило, що Деулін брав участь у заході з нагоди Дня юриста, який відбувався у стінах Національного університету «Одеська юридична академія».

Видання zn.ua з посиланням на джерела у НАБУ писало, що на «вечірці» у Ківалова 8 жовтня були присутні місцеві представники правоохоронної та судової системи Одеси. Там Ківалов вручив нагороду Деуліну, і причому не від самої академії, а на особисто організованій зустрічі.

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«Показово, що інші гості отримали тільки грамоти і значки, а ось директор Одеського теруправління НАБУ – ще і цілу цінну монету НБУ (як можна припустити, судячи із фото). Якщо навіть це срібло, то ціна подарунка вже вища за 300 гривень. Тому з подарунком пану Деуліну доведеться розпрощатися і поставити його на баланс НАБУ», – зазначив співрозмовник zn.ua.

Як зазначається, такі публічні заходи має погоджувати не лише пресслужба НАБУ, але й Управління внутрішнього контролю через можливий конфлікт інтересів.

Видання із посиланням на джерела пише, що Ківалов є фігурантом кримінальної справи НАБУ. Зокрема у 2021 році НАБУ нібито проводило обшуки в академії у межах розслідування можливої розтрати при закупівлі послуг з ремонту приміщень.

До слова, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла шокована тим, що ексрегіонал Сергій Ківалов обіймає посаду президента Національного університету «Одеська юридична академія» та позує поруч з військовими.

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Варто додати, що Ківалов у 2009 році отримав від російського диктатора Путіна орден Дружби, а у 2013 році медаль Пушкіна за обіцянку зробити російську мову другою державною в Україні. Ексрегіонал досі публічно не відмовився від нагород російського президента.

Крім того, Сергій Ківалов на момент повномасштабного вторгнення РФ не знаходився в Україні – він залишив її за два дні до початку війни. 22 лютого минулого року ексрегіонал вилетів з аеропорту Бориспіль в напрямку Лондона, після чого опинився в Дубаї, де перебував на відпочинку деякий час.

Нагадаємо, колишню мешканку Вінниці та помічницю екснардепа-«регіонала» Сергія Ківалова Тетяну Грабович СБУ звинувачує у публічній підтримці війни Росії проти України. Нині жінка входить у склад топменеджменту центрального офісу «Роснафти».