Прокуратура передала до суду справу про пожежу в одеському коледжі



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Жертвами трагедії в Одесі стали 16 осіб

Під час досудового розслідування правоохоронці допитали 286 свідків, очевидців події, потерпілих

Приморський райсуд Одеси розгляне обвинувальний акт стосовно чотирьох посадовців, яким прокуратура інкримінує причетність до масштабної пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, що сталася 4 грудня 2019 року і призвела до загибелі 16 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури.

«Одеська обласна прокуратура скерувала до Приморського райсуду Одеси обвинувальний акт стосовно директора одеського коледжу, завідувача господарства, завідувача денного відділення економіки та підприємництва та колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи, яким інкримінують порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі в освітньому закладі по вулиці Троїцькій, 25 (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України)», - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, під час досудового розслідування правоохоронці допитали 286 осіб (свідків, очевидців події, потерпілих), проведено упізнання загиблих, 65 виїмок документів та проведено 61 судову експертизу.

Як відомо, 4 грудня 2019 року у приміщенні Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.

7 грудня поліція встановила перших підозрюваних у справі про пожежу, а 9 грудня оголосила про підозру директорці коледжу. 11 грудня її відправили під домашній арешт і надягли електронний браслет.

У ніч на 12 грудня рятувальники виявили тіла останніх загиблих. Усього жертвами трагедії стали 16 осіб.

Згодом заступник мера Одеси Андрій Котляр оприлюднив список загиблих під час пожежі.