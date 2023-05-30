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Поруч із маєтками Путіна та Шойгу. Нові деталі атаки дронів на Москву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Поруч із маєтками Путіна та Шойгу. Нові деталі атаки дронів на Москву
Москву зранку, 30 травня, атакувало близько 30 дронів
фото скріншот відео

В епіцентрі атаки дронів на Москву та область опинилися маєтки путінської «еліти»

Дрони, які атакували Моску та область, впали неподалік резиденції російського диктатора Володимира Путіна, а також біля будинку міністра оборони РФ Сергія Шойгу.  Про це повідомляє  Telegram-канал «Можемо пояснити».

Як зазначається, російські федеральні телеканали практично нічого не повідомляють про наймасштабнішу з початку війни РФ проти України атаку безпілотників на Москву та область. «Ймовірно, це була психологічна атака, причому на місця, населені путінською елітою. У Москві – це престижні південно-західні мікрорайони. У Підмосков'ї – Рублівське шосе та його околиці, де мешкають наближені Путіна: олігархи та чиновники», – вважають ЗМІ.

Поруч із маєтками Путіна та Шойгу. Нові деталі атаки дронів на Москву фото 1

Зазначається, що один із безпілотників впав у селищі Іллінське – за 3 км від резиденції Путіна в Ново-Огарьово.

Дрони падали і в інших місцях. Наприклад, у селищі Знам'янське, де знаходиться маєток путінського друга Геннадія Тимченка. По сусідству - резиденція прем'єра Михайла Мішустіна та будинок екс-зятя диктатора Кирила Шамалова. Поруч живуть батько губернатора Підмосков'я, сенатор Юрій Воробйов та міністр оборони Сергій Шойгу.

Поруч із селом Жуківка у котеджному селищі «Іллінське поле» стоять один навпроти одного особняки найближчих друзів Путіна братів Аркадія та Бориса Ротенбергів. А по сусідству знаходиться будинок коханки Шойгу Олени Шебунової. У селищі «Ландшафт» - будинок у першого заступника глави Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка. У Барвісі будинок у президента «Роснефти» Ігоря Сечіна. Колишнбою дачею Мікояна володіє голова «Росгвардії» Віктор Золотов.

Нагадаємо, зранку, 30 травня, столиця країни-агресорки РФ Москва зазнала масової атаки безпілотників. Як повідомляють росЗМІ, удари здійснювалися за допомогою більш ніж 30 БПЛА.

Міністерство оборони країни-агресора стверджує, що БПЛА було взагалі вісім, і всі їх знешкодили.

Одним із безпілотників, який атакував Москву, був нібито український ударний дрон UJ-22 Airborne, який здатний уражати цілі на відстані до 800 км.

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Теги: міністр Сергій Шойгу будинок батько Москва безпілотник обстріл

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