Поруч із маєтками Путіна та Шойгу. Нові деталі атаки дронів на Москву

В епіцентрі атаки дронів на Москву та область опинилися маєтки путінської «еліти»

Дрони, які атакували Моску та область, впали неподалік резиденції російського диктатора Володимира Путіна, а також біля будинку міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Про це повідомляє Telegram-канал «Можемо пояснити».

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Як зазначається, російські федеральні телеканали практично нічого не повідомляють про наймасштабнішу з початку війни РФ проти України атаку безпілотників на Москву та область. «Ймовірно, це була психологічна атака, причому на місця, населені путінською елітою. У Москві – це престижні південно-західні мікрорайони. У Підмосков'ї – Рублівське шосе та його околиці, де мешкають наближені Путіна: олігархи та чиновники», – вважають ЗМІ.

Зазначається, що один із безпілотників впав у селищі Іллінське – за 3 км від резиденції Путіна в Ново-Огарьово.

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Дрони падали і в інших місцях. Наприклад, у селищі Знам'янське, де знаходиться маєток путінського друга Геннадія Тимченка. По сусідству - резиденція прем'єра Михайла Мішустіна та будинок екс-зятя диктатора Кирила Шамалова. Поруч живуть батько губернатора Підмосков'я, сенатор Юрій Воробйов та міністр оборони Сергій Шойгу.

Поруч із селом Жуківка у котеджному селищі «Іллінське поле» стоять один навпроти одного особняки найближчих друзів Путіна братів Аркадія та Бориса Ротенбергів. А по сусідству знаходиться будинок коханки Шойгу Олени Шебунової. У селищі «Ландшафт» - будинок у першого заступника глави Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка. У Барвісі будинок у президента «Роснефти» Ігоря Сечіна. Колишнбою дачею Мікояна володіє голова «Росгвардії» Віктор Золотов.

Нагадаємо, зранку, 30 травня, столиця країни-агресорки РФ Москва зазнала масової атаки безпілотників. Як повідомляють росЗМІ, удари здійснювалися за допомогою більш ніж 30 БПЛА.

Міністерство оборони країни-агресора стверджує, що БПЛА було взагалі вісім, і всі їх знешкодили.

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Одним із безпілотників, який атакував Москву, був нібито український ударний дрон UJ-22 Airborne, який здатний уражати цілі на відстані до 800 км.