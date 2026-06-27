Мир на Близькому Сході перетворюється в казку, на яку всі очікують

Обіцяний Трампом мир на Близькому Сході все ніяк не наступить. І це не провина Трампа і можливо навіть не Ірану в втому, що сам по собі Близький Схід – це економічне серце планети, яке люди перетворили на бочку з порохом.

Заплутаність контактів між Іраном – РФ – Ізраїлем і рештою країн Близького Сходу накладається на інтереси Європи і США. Наче ось-ось буде мирна угода, і тут Ізраїль обороняється від Лівану, а в Ірані вважають, що Ізраїль нападає на Іран. І таких епізодів буде ще дуже багато. Причина нестійкого миру на Близькому Сході – це суто економічні інтереси РФ.

І хоча росіяни не визнають свою допомогу Ірану, але така допомога є, як є і вдячність Ірану в формі розстрілів нафтових терміналів в ОАЕ, алюмінієвих заводів у Бахрейні та Катарі, руйнації виробництва СПГ в Катарі і т.д.

Але коли «свято» війни завершиться, РФ доведеться платити по рахунках. Війна в регіоні призвела до того, що уряди країн Близького Сходу почали відчувати дефіцит фінансів. Тому на новину про відкриття Ормузу відразу відреагували Катар та Кувейт, які заявили про плани збільшення поставок СПГ та нафти. ОАЕ зберігала мовчання, але країна, яка спеціально вийшла з ОПЕК, звісно мала великі плани на видобуток.

Ситуація в принципі зрозуміла: вся нафта з регіону, яка раніше не продавалась через дії Ірану, піде на світовий ринок. В такому разі глобальну економіку чекають дуже низькі ціни на нафту, що сильно вдарить по РФ.

Тож в Кремлі точно попотіють, щоб підтримувати війну на Близькому Сході ще якийсь час, принаймні допоки це не набридне країнам G-7 та КНР.