У Києві внаслідок ворожого обстрілу загинули рідні брат і сестра з Конотопа

Російський удар забрав життя молодого захисника України та його сестри

Під час чергової терористичної атаки російських військ на столицю у ніч проти 2 липня 2026 року обірвалися життя двох молодих людей – рідних брата та сестри Богдана і Вікторії Долі. Про трагедію повідомили на офіційній сторінці медіа «Інша думка», інформує «Главком».

Брат і сестра Долі все життя прожили в Конотопі. Вони навчалися у Конотопському ліцеї №1, де їх пам'ятають як надзвичайно щирих, добрих, чуйних та світлих людей.

Жертвами російського обстрілу стали:

Богдан Юрійович Доля (народився 9 травня 2002 року) – відомо, що хлопець був військовослужбовцем і захищав Україну;

Вікторія Юріївна Доля – його рідна сестра.

Вікторія Доля стала жертвою російської атаки на Київ 2 липня 2026 року фото: Інша думка

Брат і сестра Долі все життя прожили в Конотопі фото: Інша думка

Російський удар забрав життя молодого захисника та його сестри безжально й підступно, посеред цивільного міста.

Нагадаємо, 2 липня столиця України пережила одну з наймасованіших атак. Кількість загиблих у Києві внаслідок масованої комбінованої атаки РФ збільшилась до 30 людей. У Києві сьогодні, 3 липня, оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ.