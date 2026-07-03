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У Києві внаслідок ворожого обстрілу загинули рідні брат і сестра з Конотопа

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві внаслідок ворожого обстрілу загинули рідні брат і сестра з Конотопа
Рідні брат і сестра Богдан і Вікторія Долі
фото: Інша думка

Російський удар забрав життя молодого захисника України та його сестри

Під час чергової терористичної атаки російських військ на столицю у ніч проти 2 липня 2026 року обірвалися життя двох молодих людей – рідних брата та сестри Богдана і Вікторії Долі.  Про трагедію повідомили на офіційній сторінці медіа «Інша думка», інформує «Главком».

Брат і сестра Долі все життя прожили в Конотопі. Вони навчалися у Конотопському ліцеї №1, де їх пам'ятають як надзвичайно щирих, добрих, чуйних та світлих людей.

Жертвами російського обстрілу стали:

  • Богдан Юрійович Доля (народився 9 травня 2002 року) – відомо, що хлопець був військовослужбовцем і захищав Україну;
  • Вікторія Юріївна Доля – його рідна сестра.
Вікторія Доля стала жертвою російської атаки на Київ 2 липня 2026 року
Вікторія Доля стала жертвою російської атаки на Київ 2 липня 2026 року
фото: Інша думка
Брат і сестра Долі все життя прожили в Конотопі
Брат і сестра Долі все життя прожили в Конотопі
фото: Інша думка

Російський удар забрав життя молодого захисника та його сестри безжально й підступно, посеред цивільного міста.

Нагадаємо, 2 липня столиця України пережила одну з наймасованіших атак. Кількість загиблих у Києві внаслідок масованої комбінованої атаки РФ збільшилась до 30 людей.  У Києві сьогодні,  3 липня, оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ.  

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Теги: Київ війна обстріл

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