В Одесі внаслідок повторного ракетного обстрілу загинув рятувальник (фото)

За попередньою інформацією, травмовано 20 людей, з яких п’ятеро – співробітники ДСНС

Під час проведення робіт ворог повторно наніс ракетний удар

Сьогодні, 15 березня, внаслідок російського ракетного удару по Одесі було пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці влучання виникла пожежа. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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«Рятувальники ДСНС одразу прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт ворог повторно наніс ракетний удар, внаслідок якого загинув рятувальник», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, травмовано 20 людей, з яких п’ятеро – співробітники ДСНС. Всім постраждалим надається необхідна допомога.

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«Ударом також пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м.», – додали рятувальники.

На місці працюють 50 рятувальників та вісім одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок атаки є постраждалі. Голова Одеської ОВА Кіпер повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені.

Як повідомлялося, сьогодні близько 12:09 в Одесі пролунали вибухи. Військові повідомляли про рух ракет у бік міста. Згодом видання «Думська» написало, що в місті лунають вибухи і є влучання та займання. Також у видання додали, що є інформація, що внаслідок прильоту є поранені. За попередньою інформацією, одна з ракет потрапила житловим будинком на півдні міста, спалахнула пожежа.