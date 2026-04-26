Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Ворог атакував порти та пошкодив іноземне судно на Одещині

glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
На Одещині ворог вночі бив по цивільній та портовій інфраструктурі
фото: Одеська ОВА

Пошкоджено цивільну та портову інфраструктуру

У ніч на неділю, 26 квітня, російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками по Одеській області. Головною ціллю ворога знову стала портова та логістична інфраструктура регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Під час нічної атаки зафіксовано влучання в об'єкти портової інфраструктури. Зокрема, пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Палау, яке перебувало в порту під завантаженням.

Ворог атакував порти та пошкодив іноземне судно на Одещині фото 1
фото: Одеська ОВА

Окрім судна, постраждали складські приміщення та технічне обладнання, резервуари для зберігання вантажів та адміністративні будівлі та вантажний транспорт.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що ворожі «шахеди» тероризували область протягом кількох годин. Окрім промислових об'єктів, під ударом опинився житловий квартал.

У п'ятиповерховому житловому будинку вибито вікна уламками збитих дронів. Також пошкоджено приватний легковий автомобіль і зафіксовано влучання в об'єкт промислової інфраструктури, де виникла пожежа.

Ворог атакував порти та пошкодив іноземне судно на Одещині фото 2
фото: Одеська ОВА

За офіційною інформацією, внаслідок нічної атаки постраждала одна людина. Наразі пораненому надається вся необхідна медична допомога в одній із лікарень області. Його стан оцінюється як стабільний.

Рятувальники ДСНС завершили ліквідацію пожеж на місцях влучань. На території пошкоджених об'єктів продовжують працювати правоохоронці, які документують наслідки чергового злочину РФ проти світової продовольчої безпеки та цивільного населення України.

Нагадаємо, минула доба та ранок 26 квітня видалися напруженими для жителів Чернігівщини. Російські війська продовжують тероризувати як прикордонні громади, так і обласний центр, застосовуючи артилерію та ударні безпілотники.

Читайте також:

Теги: Одещина безпілотник порт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Основна ціль удару – енергетична інфраструктура, ВПК
Комбінована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет і дронів
Вчора, 08:40
Через ворожу атаку ніхто не постраждав
Одещина: росіяни атакували портову інфраструктуру
22 квiтня, 07:33
Уночі 20 квітня російська армія запустила чотири реактивних «шахеда», аби вбити військового експерта Флеша
Повітряні сили повідомили особливості атаки на радника Федорова
21 квiтня, 10:33
Лікарі зуміли витягти величезне скло з легені пацієнта
Неймовірна історія порятунку: львівські хірурги дістали 10-сантиметровий уламок з легені чоловіка (фото)
21 квiтня, 09:08
Ворог атакував південь Одеської області ударними безпілотниками
Одещина: Росія атакувала портову інфраструктуру
15 квiтня, 08:01
За попередньою інформацією, постраждалих немає
Росіяни вдарили по об'єкту енергетики на Одещині
8 квiтня, 22:00
Фінська армійська вантажівка, де впали два безпілотники, у неділю, 29 березня 2026 року
Фінляндія розгортає радари через загрозу безпілотників
2 квiтня, 19:42
Безпілотники СБУ вдруге за тиждень уразили нафтотермінал «Усть-Луга» на Балтиці
СБУ вдруге за тиждень уразила нафтотермінал Усть-Луга
29 березня, 14:41
За словами президента, українські експерти за тиждень встигли суттєво поділитися досвідом захисту від дронів
Зеленський зустрівся з українськими експертами, які допомагають Саудівській Аравії збивати дрони
27 березня, 10:31

Новини

Новини

В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
Вчора, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Вчора, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Вчора, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Вчора, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua