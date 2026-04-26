Ворог атакував порти та пошкодив іноземне судно на Одещині
Пошкоджено цивільну та портову інфраструктуру
У ніч на неділю, 26 квітня, російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками по Одеській області. Головною ціллю ворога знову стала портова та логістична інфраструктура регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.
Під час нічної атаки зафіксовано влучання в об'єкти портової інфраструктури. Зокрема, пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Палау, яке перебувало в порту під завантаженням.
Окрім судна, постраждали складські приміщення та технічне обладнання, резервуари для зберігання вантажів та адміністративні будівлі та вантажний транспорт.
Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що ворожі «шахеди» тероризували область протягом кількох годин. Окрім промислових об'єктів, під ударом опинився житловий квартал.
У п'ятиповерховому житловому будинку вибито вікна уламками збитих дронів. Також пошкоджено приватний легковий автомобіль і зафіксовано влучання в об'єкт промислової інфраструктури, де виникла пожежа.
За офіційною інформацією, внаслідок нічної атаки постраждала одна людина. Наразі пораненому надається вся необхідна медична допомога в одній із лікарень області. Його стан оцінюється як стабільний.
Рятувальники ДСНС завершили ліквідацію пожеж на місцях влучань. На території пошкоджених об'єктів продовжують працювати правоохоронці, які документують наслідки чергового злочину РФ проти світової продовольчої безпеки та цивільного населення України.
Нагадаємо, минула доба та ранок 26 квітня видалися напруженими для жителів Чернігівщини. Російські війська продовжують тероризувати як прикордонні громади, так і обласний центр, застосовуючи артилерію та ударні безпілотники.
