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У Білгородській області пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Білгородській області пролунали вибухи
Уночі в Росії працювала ППО
фото ілюстративне

Російська влада повідомляє, про одну нібито збиту повітряну ціль 

У ніч на 12 грудня у Росії над Білгородським районом працювали сили протиповітряної оборони. Про це заявив губернатор Білгородської області РФ В’ячеслав Гладков.

Близько 4:00 російські пабліки почали поширювати відео зі звуками вибухів.

Згодом очільник Білгородщини В'ячеслав Гладков заявив про нібито роботу російської ППО. За його словами, над селом Безсонівка була збита одна повітряна ціль. 

Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки. За попередніми даними російської влади, постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, 9 грудня в окупованій Макіївці пролунав вибух та спалахнула потужна пожежа. Місцеві пабліки повідомляли, що після прильоту горить нафтобаза.

Як повідомлялося раніше, увечері 6 грудня у тимчасово окупованому Скадовську пролунав вибух. 

До слова, у тимчасово окупованому Луганську невідомі підірвали автомобіль, усередині якого перебував «депутат Народної ради «ЛНР» Олег Попов.

Як зазначається, автомобіль було підірвано поблизу стадіона «Авангард». Також повідомляється, що за попередньою інформацією, внаслідок вибуху поранено «депутата Народної ради «ЛНР» Олега Попова.

Теги: вибух росія Білгород

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