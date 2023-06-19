Щонайменше 30% водойм у трьох областях не відповідають гігієнічним нормам – МОЗ

Значні відхилення від показників безпеки зафіксовано в Одеській області

З 579 проб води нормам не відповідають 185

Після підриву росіянами греблі Каховської гідроелектростанції у водоймах Херсонської, Одеської та Миколаївської областей окремі показники значно перевищують встановлені гігієнічні та санітарні норми. Повністю гігієнічним нормам не відповідають щонайменше 30% проб води. Про це заявив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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Зокрема, з 579 проб нормам не відповідають 185. Найбільш значні відхилення від показників безпеки згідно з вірусологічними, мікробіологічними та паразитологічними дослідженнями зафіксовано в Одеській області.

«Центри контролю та профілактики хвороб оперативно інформують органи міського самоврядування про зміну у показниках якості та безпечності води та інформують населення щодо небезпеки та заборони купання», – зазначив Кузін.

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Головний санлікар додав, що наразі заборони купання діють на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована й не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

Раніше стало відомо, що в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули понад 500 цивільних. Загарбники не евакуювали громадян, які не мають російського паспорта.

До слова, на території Миколаївської області більше не залишилося підтоплених будинків, вода відступила.