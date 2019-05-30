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    Сильний вітер в Одесі повалив дерева та поломав великі гілки

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    Сильний вітер в Одесі повалив дерева та поломав великі гілки

    В Одесі через сильний вітер повалені дерева. Проводяться роботи з ліквідації наслідків

    29 травня 2019 року, сильний поривчастий вітер став причиною падіння дерев у різних районах Одеси. Так, станом на 16:00 зафіксовано падіння дев'яти дерев і двох великих гілок у місті.

    Дерева повалені за адресами: вул. Асташкіна, 14, вул. Дюківська, 4 (дерево впало на машину), вул. Сегедська, 12, вул. Інглезі, на розі Олександрівського проспекту і вул. Троїцької, Французький бульвар (біля кіностудії), на розі вулиць Малої Арнаутської і Гімназійної, Тираспольске шосе, а також просп. Небесної Сотні, 47 (дерево впало на будинок). Крім того, сильними поривами вітру зламані дві великі гілки: на розі вулиць В. Стуса та Мельницької і по вул. Кутузакія, 11а (гілка впала на машину).

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    Сильний вітер в Одесі повалив дерева та поломав великі гілки
    Сильний вітер в Одесі повалив дерева та поломав великі гілки

    Співробітники виробничо-технічної служби КП «Міськзелентрест» оперативно усувають наслідки шквального вітру.

    У роботах задіяні 4 бригади з 12-ти осіб. Крім того, роботи з прибирання дрібних гілок у парках і скверах виконуються вручну працівниками підприємства (близько 80-ти осіб).

    Велику частину робіт з усунення повалених дерев уже виконано. Роботи планується завершити до кінця поточного дня.

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