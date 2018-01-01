У Центрі протидії корупції розказали про статки «поплічників» мера Одеси

ЦПК дізнався про офіційні доходи кожного «труханівця» і порівняв їх з набутими статками

Центр протидії корупції оприлюднив дані про статки найближчого оточення мера Одеси Геннадія Труханова. Про це йдеться на офіційній сторінці ЦПК у Facebook. «Труханов і його свита. Зробили кілька інфографік про статки найближчих соратників мера Одеси. Як ми це робили: дізнались офіційні доходи кожного труханівця і порівняли з набутими



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Геннадій Труханов

ЦПК дізнався про офіційні доходи кожного «труханівця» і порівняв їх з набутими статками

Центр протидії корупції оприлюднив дані про статки найближчого оточення мера Одеси Геннадія Труханова. Про це йдеться на офіційній сторінці ЦПК у Facebook.

«Труханов і його свита. Зробили кілька інфографік про статки найближчих соратників мера Одеси. Як ми це робили: дізнались офіційні доходи кожного труханівця і порівняли з набутими статками», — йдеться у повідомленні.

У ЦПК зробили висновок, що роботи для слідчих — непочатий край. Зазначається, що в рамках проекту УКР.АВ юристи Центру протидії корупції надіслали правоохоронцям звернення по кожному персонажу.

Раніше повідомлялося, що у «Борисполі» затримали заступника затриманого цього ж дня мера Одеси.

Для мера Одеси суд обере запобіжний захід 14 лютого.

Труханов спеціально перервав своє відрядження для допиту.

Співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

Раніше журналістка «Радіо Свобода» Наталка Седлецька повідомила, що у київському аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова.

9 лютого повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.