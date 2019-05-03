У гімназії міста Подільськ замінено вікна



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У цьому році закладу виповнюється 108 років.

У навчально-виховному комплексі «ЗОШ І ступеня – гімназія», який розташований на проспекті Шевченка, 39 міста Подільськ Одеської області, було замінено 100 старих дерев’яних вікон на енергозберігаючі та проведено ряд оздоблювальних робіт. Це один з найстаріших закладів освіти міста Подільськ.

У НВК було демонтовано старі дерев’яні віконні коробки разом з віконними рамами та підвіконнями, встановлено металопластикові склопакети, підвіконні дошки, нові віконні зливи, утеплено відкоси. Кошти на проведення робіт було виділено з обласного бюджету в рамках програми енергоефективності Одеської області.

Заклад потребував проведення енергоефективних заходів, адже старі вікна з часом прийшли у непридатність й перестали утримувати тепло, їх потрібно було утеплювати у холодну пору року. Протягом навчального року проведені заходи доводять свою ефективність – учбовий процес проходить у теплі і комфорті.

«Питання енергозбереження та енергоефективності залишається одним з пріоритетних. Поставленої мети можна досягти тільки завдяки спільній та злагодженій співпраці органів обласної та місцевої влади. Сьогодні ми проводимо роботу, спрямовану на розвиток соціальної інфраструктури, і маємо позитивні результати для мешканців Одеської області», – зауважив голова обласної ради Анатолій Урбанський.