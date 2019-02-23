У Південній Пальмірі пройде конкурс на право укладення договорів оренди нежитлових приміщень



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25 березня відбудеться конкурс на право укладення договорів оренди нежитлових приміщень

Департамент комунальної власності Одеської міської ради опублікував умови участі у конкурсі на право укладання договорів оренди нежитлових приміщень, що є об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Одеси.

Назва об’єктів оренди, їх місцезнаходження, загальна вартість об’єкта та початковий розмір місячної орендної плати:

1. Нежилі підвальні приміщення № 504, що розташовані в двоповерховій будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 41. Загальна площа об’єкта оренди 45,3 кв.м.

Вартість об’єкта за незалежною оцінкою, яка була виготовлена для розрахунку орендної плати становить – 221 807,00 грн. Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ – 1 478,77 грн., ПДВ – 295,74 грн.

Термін оренди – 2 роки 11 місяців з дати підписання договору оренди.

Основні вимоги до умов експлуатації об’єкту – розміщення торгівельного об’єкту з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи та інше використання нерухомого майна.

2. Нежитлові приміщення підвалу № 501, що розташовані в двохповерховій будівлі, за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 56. Загальна площа об’єкта оренди 45,3 кв. м.

Вартість об’єкта за незалежною оцінкою, яка була виготовлена для розрахунку орендної плати становить – 205 500,00 грн. Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ – 856,25 грн., ПДВ – 171,25 грн.

Термін оренди – 2 роки 11 місяців з дати підписання договору оренди.

Основні вимоги до умов експлуатації об’єкту – для розміщення майстерні з надання побутових послуг населенню та інше використання нерухомого майна.

3. Нежила окремо розташована будівля, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська, 1/5 (КП «Парки Одеси»). Загальна площа об’єкта оренди 86,7 кв. м.

Вартість об’єкта за незалежною оцінкою, яка була виготовлена для розрахунку орендної плати становить – 730 317,00 грн. Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ – 4 868,78 грн., ПДВ – 973,76 грн.

Термін оренди – 2 роки 11 місяців з дати підписання договору оренди.

Основні вимоги до умов експлуатації об’єкту – для розміщення кафе що не здійснює продаж товарів підакцизної групи.

4. Нежитлові приміщення підвалу № 801, що розташовані в чотирьохповерховому будинку за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 41. Загальна площа об’єкта оренди 57,0 кв. м.

Вартість об’єкта за незалежною оцінкою, яка була виготовлена для розрахунку орендної плати становить – 255 000,00 грн. Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ – 1 062,5 грн., ПДВ – 212,5 грн.

Термін оренди – 2 роки 11 місяців з дати підписання договору оренди.

Основні вимоги до умов експлуатації об’єкту – для розміщення майстерні з надання побутових послуг населенню та інше використання нерухомого майна.

5. Нежитлові приміщення першого поверху, що розташовані в десятиповерховому будинку, за адресою: м. Одеса, вул. Академічна, 14 (КУ «ПБ № 5»). Загальна площа об’єкта оренди 19,0 кв.м.

Вартість об’єкта за незалежною оцінкою, яка була виготовлена для розрахунку орендної плати становить – 231 700,00 грн. Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ – 2 896,25 грн., ПДВ – 579,25 грн.

Термін оренди – 2 роки 11 місяців з дати підписання договору оренди.

Основні вимоги до умов експлуатації об’єкту – інше використання нерухомого майна.

6. Нежилі приміщення першого поверху, що розташовані в двоповерховій будівлі, за адресою: м. Одеса, пров. Колгоспний (наразі – Різницький), 1/3. Загальна площа об’єкта оренди 73,8 кв.м.

Вартість об’єкта за незалежною оцінкою, яка була виготовлена для розрахунку орендної плати становить – 584 200,00 грн. Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ – 3 894,67 грн., ПДВ – 778,93 грн.

Термін оренди – 2 роки 11 місяців з дати підписання договору оренди.

Основні вимоги до умов експлуатації об’єкту – для розміщення торгівельного об’єкту з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи та інше використання нерухомого майна.

7. Нежитлові приміщення першого та другого поверхів № 552, що розташовані в двохповерховій будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 29. Загальна площа об’єкта оренди 296,8 кв.м.

Вартість об’єкта за незалежною оцінкою, яка була виготовлена для розрахунку орендної плати становить – 2 743 619,00 грн. Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ – 18 290,79 грн., ПДВ – 3 658,16 грн.

Термін оренди – 2 роки 11 місяців з дати підписання договору оренди.

Основні вимоги до умов експлуатації об’єкту – для розміщення торгівельного об’єкту з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи та інше використання нерухомого майна.

8. Нежилі приміщення першого поверху та підвалу, що розташовані в двоповерховій будівлі, за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 107. Загальна площа об’єкта оренди 132,9 кв.м.

Вартість об’єкта за незалежною оцінкою, яка була виготовлена для розрахунку орендної плати становить – 1 071 097,00 грн. Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ – 7 140,65 грн., ПДВ – 1 428,13 грн.

Термін оренди – 2 роки 11 місяців з дати підписання договору оренди.

Основні вимоги до умов експлуатації об’єкту – для розміщення торгівельного об’єкту з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи та інше використання нерухомого майна.

9. Нежиле приміщення першого поверху № 812, що розташоване в двоповерховій будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 107. Загальна площа об’єкта оренди 18,6 кв.м.

Вартість об’єкта за незалежною оцінкою, яка була виготовлена для розрахунку орендної плати становить – 131 283,00 грн. Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ – 875,22 грн., ПДВ – 175,04 грн.

Термін оренди – 2 роки 11 місяців з дати підписання договору оренди.

Основні вимоги до умов експлуатації об’єкту – для розміщення торгівельного об’єкту з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи та інше використання нерухомого майна.

10. Нежилі приміщення першого поверху № 810, що розташовані в двоповерховій будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 107. Загальна площа об’єкта оренди 62,4 кв.м.

Вартість об’єкта за незалежною оцінкою, яка була виготовлена для розрахунку орендної плати становить – 536 030,00 грн. Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ – 3 573,53 грн., ПДВ – 714,71 грн.

Термін оренди – 2 роки 11 місяців з дати підписання договору оренди.

Основні вимоги до умов експлуатації об’єкту – для розміщення торгівельного об’єкту з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи та інше використання нерухомого майна.

11. Нежитлові приміщення першого поверху № 501, що розташовані в п’ятиповерховій будівлі, за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 155. Загальна площа об’єкта оренди 78,9 кв.м.

Вартість об’єкта за незалежною оцінкою, яка була виготовлена для розрахунку орендної плати становить – 648 600,00 грн. Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ – 2 702,50 грн., ПДВ – 540,50 грн.

Термін оренди – 2 роки 11 місяців з дати підписання договору оренди.

Основні вимоги до умов експлуатації об’єкту – для розміщення майстерні з надання побутових послуг та інше використання нерухомого майна.

Основні вимоги щодо умов конкурсу: найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно з початковою орендною платою, при обов’язковому забезпеченні виконання нижченаведених умов конкурсу; пропозиція щодо суми місячної орендної плати за відповідний профіль використання об’єкта не може бути нижча ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. №786 «Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.10.2010 р. №1010; утримання об’єкта у відповідності до санітарно-технічних, екологічних та протипожежних норм; укладання угод про відшкодування витрат на утримання об’єктів оренди з балансоутримувачем чи з підприємствами, що безпосередньо надають такі послуги в 30-денний термін з дня підписання договору оренди; страхування об’єкта оренди на весь термін дії договору оренди у страховій компанії у порядку, визначеному чинним законодавством, на повну вартість об’єкта оренди, надати копії відповідних документів, що засвідчують виконання зазначеного зобов’язання, протягом 20 днів з часу укладання договору; використання об’єкта оренди лише за цільовим призначенням; сплата фактичних витрат за користування водою, каналізацією, газом, електроенергією, центральним опаленням, іншими комунальними послугами, для чого в місячний термін з моменту укладання договору оренди оформити окремі договори з відповідними службами; своєчасне здійснення поточного та капітального ремонту об’єкта оренди за рахунок орендаря, окремо сплачувати за власні кошти плату за користування земельною ділянкою для чого у місячний термін з дати укладання договору оренди, звернутися до управління Держкомзему у м. Одесі (м. Одеса, вул. Космонавтів, 36) з клопотанням про визначення нормативно-грошової оцінки землі та у п’ятиденний термін з дати утримання відповідної довідки надати податкову декларацію з плати за землю (земельний податок) до державної податкової інспекції за місцезнаходженням земельної ділянки. Якщо будинок, в якому знаходиться приміщення, є пам’ятником архітектури і містобудування, орендар несе додаткові обов’язки, які пов’язані з охороною та використанням пам’ятника містобудування та архітектури, та укладає відповідний охоронний договір у місячний термін з дати підписання договору оренди.

Переможець конкурсу зобов’язаний:

сплатити витрати за публікацію відповідної частини інформаційного повідомлення (пропорційно витратам загальної вартості публікації згідно з платіжним дорученням, підготовленим редакцією газети «Одеський вісник»);

сплатити витрати за виготовлення технічної документації відповідного об’єкта;

сплатити витрати за виготовлення незалежної експертної оцінки відповідного об’єкта;

сплатити вартість послуг з охорони об’єкта з моменту публікації даного інформаційного повідомлення до моменту укладення договору оренди (якщо така охорона відбувалася);

сплатити вартість витрат за нотаріальне оформлення довгострокового договору оренди (у разі необхідності таких витрат);

укласти договір оренди протягом 5 днів з дня затвердження результатів конкурсу.

Вказані витрати переможець конкурсу сплачує протягом 5 днів з дня затвердження результатів конкурсу відповідно до платіжних доручень, отриманих за виготовлення документів, необхідних для проведення конкурсу, стосовно об’єкта, щодо якого учасник став переможцем конкурсу.



У випадку не виконання даних забов`язань настають наслідки вказані у пункті 3.2 «Договору про права та обов’язки сторін під час проведення конкурсу на право оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси».

Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються до 18.03.2019 р. з 13.00 до 16.00 за адресою: вул. Артилерійська, 1, м. Одеса, 65039, у департаменті комунальної власності Одеської міської ради.

Конкурс буде проведено об 11.00 годині 25.03.2019 р. у департаменті комунальної власності Одеської міської ради за адресою: 65039, м. Одеса, вул. Артилерійська, 1.

Для участі в конкурсі претендент подає:

1. Заяву до участі у конкурсі (за встановленою формою).

2. Відомості про учасника конкурсу:

фізична особа-підприємець

копію документа, що засвідчує особу учасника конкурсу, або нотаріально засвідчену довіреність, видану представнику фізичної особи;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

довідку з ДФС про відсутність заборгованості;

перелік номерів банківських рахунків, з яких будуть виконуватися розрахунки за оренду об’єкта;

копію витягу про сплату єдиного податку (вид діяльності, вказаний у свідоцтві, має відповідати профілю використання приміщення, який вказується учасником конкурсу в конкурсній пропозиції);

копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або інформацію у письмовому вигляді про його відсутність.

юридична особа

документи, що засвідчують повноваження представника юридичної особи;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

нотаріально посвідчені копії установчих документів;

довідку з ДФС про відсутність заборгованості/ неприбутковість організації для громадських організацій;

баланс підприємства (форма 1);

перелік номерів банківських рахунків, з яких будуть виконуватися розрахунки за оренду об’єкта.

копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або інформацію у письмовому вигляді про його відсутність.

3. Зобов’язання щодо сплати витрат на проведення конкурсу переможцем (за встановленою формою);

4. Конкурсну пропозицію (проект договору оренди, за встановленою формою).

Зобов’язання (пропозиція) щодо виконання умов конкурсу та гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія тощо) відображаються в проекті договору оренди, підписаному уповноваженою особою учасника конкурсу і завіреному печаткою.



Пропозиція подається окремо в запечатаному конверті формату А4 з позначкою “На конкурс по оренді об’єкта, що знаходиться за адресою: (адреса об’єкта оренди, вказаного в даному повідомленні)”.

Ознайомитися з об’єктами оренди можна у робочі дні департаменту за попередньою домовленістю з працівниками відділу приватизації та конкурсних процедур, звернувшись до Департаменту за адресою: м. Одеса, вул. Артилерійська, 1, каб. № 3, 5.

За додатковою інформацією звертатися до відділу приватизації та конкурсних процедур за телефонами: 705-90-35, 705-90-30.