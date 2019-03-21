У Савранському районі відкрили новозбудовану амбулаторію



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Друга новозбудована амбулаторія, що відкрилася в Одеській області

У селі Бакша Савранського району збудували і відкрили нову амбулаторію, яка обслуговуватиме мешканців шести сіл. Окрім кабінетів і процедурних, у ній передбачено житло для сімейного лікаря.

«Це – приклад нової медицини, яку ми впроваджуємо скрізь у невеличких селах і містах нашого регіону. Такі можливості відкрили для громад реформи сільської медицини та децентралізації, які започаткував Президент Петро Порошенко. Впевнений, що сімейному лікарю буде приємно працювати в такій чудовій амбулаторії, а люди отримуватимуть якісні медичні послуги. Плануємо в приміщенні відкрити ще аптечний пункт, в якому будуть необхідні для населення ліки», — заявив під час відкриття закладу голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

Це вже друга новозбудована амбулаторія, що відкрилася в Одеській області. Вона буде працювати для сіл Бакша, Йосипівка, Гетьманівка, Капустянка, Дубки та Білоусівка. Окрім сімейного лікаря, штат медзакладу налічує ще 9 працівників, серед яких старші і молодші медсестри, у тому числі з ФАПів.

Амбулаторію створено на умовах співфінансування з державного та місцевого бюджетів. Загальний кошторис склав майже 5,7 мільйонів гривень. Вона обладнана апаратом для вимірювання холестерину, портативним спірографом, небулайзером, гемолітичним аналізатором та електрокардіографом. Загальна площа — 176 квадратних метри. Для пацієнтів тут виділені зручні зони очікування та реєстрації.

Зазначимо, за медзакладом закріплено й новий автомобіль моделі Renault Duster. «Тут є все, щоб лікар мав гідні умови праці, а пацієнтам було комфортно», – зазначив Максим Степанов. Він передав також 6 мобільно-діагностичних комплексів для ФАПів Савранського району.

Нагадаємо, Одеська область першою в країні розпочала реформу сільської медицини. Відповідний закон підписав Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до регіону 27 грудня 2017 року.

Амбулаторія в Бакші (Савранський район) — це одна з 29 сучасних амбулаторій, запроектованих для сільського населення Одеської області. Для них уже закуплено 29 службових автівок моделі Renault Duster. Наприкінці 2018 року першим прийом пацієнтів розпочала амбулаторія в Маяках.