В Одесі приземлився літак з пораненими солдатами

Це перший літак за півроку

Літак Ан-26 Vita Збройних сил України з військовослужбовцями, які отримали поранення на фронті, прибув сьогодні до Одеси. Як повідомив волонтер Андрій Танцюра, це перший борт з пораненими за останні півроку. Попередній приземлився в вересні 2017 року. [GALLERY_BLOCK] Vita привезла 11 бійців, четверо з них знаходяться у важкому стані.



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Це перший літак за півроку

Літак Ан-26 Vita Збройних сил України з військовослужбовцями, які отримали поранення на фронті, прибув сьогодні до Одеси.

Як повідомив волонтер Андрій Танцюра, це перший борт з пораненими за останні півроку. Попередній приземлився в вересні 2017 року.

Vita привезла 11 бійців, четверо з них знаходяться у важкому стані. Поранені вже доставлені у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону (411-й шпиталь).

Ще четверо поранених прибули сьогодні вранці на поїзді.

Нагадаємо, у місті Мар’їнка на Донбасі в результаті обстрілу бойовиками було пошкоджено шість будинків. Обстріл з боку окупованого Донецька розпочався близько 22:00 вечора 30 квітня та тривав більше години.

Внаслідок влучення снарядів постраждали домоволодіння, розташовані по вулиці Жовтневій. Осколками пошкоджені вікна, двері, паркани та автомобілі місцевих мешканців.