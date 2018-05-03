В Одесі приземлився літак з пораненими солдатами
- Сьогодні, 16:59
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Це перший літак за півроку
Літак Ан-26 Vita Збройних сил України з військовослужбовцями, які отримали поранення на фронті, прибув сьогодні до Одеси.
Як повідомив волонтер Андрій Танцюра, це перший борт з пораненими за останні півроку. Попередній приземлився в вересні 2017 року.
Vita привезла 11 бійців, четверо з них знаходяться у важкому стані. Поранені вже доставлені у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону (411-й шпиталь).
Ще четверо поранених прибули сьогодні вранці на поїзді.
Нагадаємо, у місті Мар’їнка на Донбасі в результаті обстрілу бойовиками було пошкоджено шість будинків. Обстріл з боку окупованого Донецька розпочався близько 22:00 вечора 30 квітня та тривав більше години.
Внаслідок влучення снарядів постраждали домоволодіння, розташовані по вулиці Жовтневій. Осколками пошкоджені вікна, двері, паркани та автомобілі місцевих мешканців.