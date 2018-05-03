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    В Одесі приземлився літак з пораненими солдатами

    Це перший літак за півроку
    Літак Ан-26 Vita Збройних сил України з військовослужбовцями, які отримали поранення на фронті, прибув сьогодні до Одеси. Як повідомив волонтер Андрій Танцюра, це перший борт з пораненими за останні півроку. Попередній приземлився в вересні 2017 року. [GALLERY_BLOCK] Vita привезла 11 бійців, четверо з них знаходяться у важкому стані.
    • Сьогодні, 16:59
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    Це перший літак за півроку

    Літак Ан-26 Vita Збройних сил України з військовослужбовцями, які отримали поранення на фронті, прибув сьогодні до Одеси.

    Як повідомив волонтер Андрій Танцюра, це перший борт з пораненими за останні півроку. Попередній приземлився в вересні 2017 року.

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    В Одесі приземлився літак з пораненими солдатами
    В Одесі приземлився літак з пораненими солдатами
    В Одесі приземлився літак з пораненими солдатами
    В Одесі приземлився літак з пораненими солдатами
    В Одесі приземлився літак з пораненими солдатами

    Vita привезла 11 бійців, четверо з них знаходяться у важкому стані. Поранені вже доставлені у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону (411-й шпиталь).

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    Ще четверо поранених прибули сьогодні вранці на поїзді.

    Нагадаємо, у місті Мар’їнка на Донбасі в результаті обстрілу бойовиками було пошкоджено шість будинків. Обстріл з боку окупованого Донецька розпочався близько 22:00 вечора 30 квітня та тривав більше години.

    Внаслідок влучення снарядів постраждали домоволодіння, розташовані по вулиці Жовтневій. Осколками пошкоджені вікна, двері, паркани та автомобілі місцевих мешканців.

    Відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» та наказу Верховного Головнокомандувача ЗСУ, з 30 квітня на заміну АТО розпочалася операція Об’єднаних сил.
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