В Одесі сьогодні відбудеться ЛГБТ-марш

«Жити вільно, жити без страху», – слоган цьогорічного прайда

Сьогодні в Одесі відбудеться хода на підтримку ЛГБТ-суспільства «Одеса Прайд 2021». Про це повідомили на Facebook організатори заходу.

«Головна подія Сьомого фестивалю квір-культури «Одеса Прайд 2021» Прайд Хода відбудеться в суботу, 28 серпня», – наголосили організатори.

Зазначається, що попри численні погрози від противників проведення Ходи, організатори та представники Національної поліції України провели конструктивний діалог, та досягли компромісного рішення щодо безпечного маршруту Ходи.

«Жити вільно, жити без страху» – слоган цьогорічного прайду. І ми запрошуємо всіх, хто хоче будувати суспільство без насильства і ненависті, кого турбують питання особистої безпеки і безправ’я людини в Україні, долучитися до нашої Ходи», – додали в організації.

Розклад заходу:

16.00 – 17.00 – збір учасників, прохід на стартову локацію (Стара Одеса);

16.30 – 17.30 – спіч-майданчик, виступи гостей Ходи;

17.30 – 18.00 – шикування колони;

18.00 – Прайд-Хода, вільний мікрофон;

19.00 – завершення Ходи, роз’їзд учасників.

Нагадаємо, посольство США в Україні попросило американців, що знаходяться на території республіки, дотримуватися обережності під час проведення в ряді українських міст ЛГБТ-прайдів. Американців попередили про екстремістські групи, які щорічно перешкоджають проведенню акцій.

Як повідомлялося, цьогоріч Марш рівності в Києві відбудеться 19 вересня.

ЛГБТ і заходи в рамках українського національного ПрайдМісяця-2021 пройдуть з 21 серпня до 19 вересня.

Головна тематика цьогорічного КиївПрайду – безпека.

Раніше стало відомо, що цьогорічні заходи ЛГБТ-спільноти – КиївПрайд, – які зазвичай проходять у червні, через пандемію було перенесено на вересень.