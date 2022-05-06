Загиблих та травмованих немає

Увечері 6 травня Росія вдарила двома ракетами по Одещині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Марченко.

За його словами, загиблих та травмованих немає. Удар припав на Одеський район області.

Максим Марченко також наголосив, що упродовж вихідних діятиме комендантська година. Її введуть з 22:00 8 травня до 5:00 10 травня.

Заборонено перебування людей у зазначений проміжок часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Нагадаємо, рашисти сьогодні, 6 травня, знову атакували Одеську область. У регіоні тривала тривога.

Як повідомлялося, поліція Одеської області ще раз нагадала, що пляжі і узбережжя регіону заміновані.

Нагадаємо, ввечері 4 травня в Одесі прогриміли вибухи.

Днем раніше ЗСУ збили над Одесою ще один ударний безпілотник. Радіус дії безпілотника був до 400 км. Міністерство оборони України не виключає, що у зв'язку з 9 травням Росія може вдатися до провокацій та збільшити кількість обстрілів.