В Ізмаїльському районі чоловік вбив товарища залізним ломом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліцейські за лічені години встановили та затримали підозрюваного у вбивстві

43-річний зловмисник металевим ломом забив до смерті свого знайомого. Йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Подія сталася в селищі Стара Некрасівка Ізмаїльського району. 59-річний потерпілий працював охоронцем на місцевому підприємстві. Під ранок до нього на роботу прийшов 43-річний товариш. Під час спілкування між чоловіками раптово виникла сварка, під час якої зловмисник вихопив з інвентаря в сторожці металевий лом та почав бити ним приятеля по голові. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці.

Вже через декілька годин працівники Ізмаїльського відділу поліції встановили особу підозрюваного та затримали його. Ним виявився 43-річний житель м. Ізмаїла. Зловмисник зізнався у скоєному та пояснив, що забив до смерті знайомого, бо несподівано той здався йому небезпечним.

Знаряддя злочину – лом, вилучено та направлено на експертизу.

Чоловіка затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.