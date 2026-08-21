Росіяни вдарили по Харківщині: загинули дві жінки, є поранені

У Чугуївському районі БпЛА поцілили в приватний сектор села Леб'яже

Уночі проти 21 серпня окупанти атакували шістьма БпЛА приватний сектор села Леб'яже Чугуївського району на Харківщині. Унаслідок удару загинули дві жінки, ще дві дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За словами очільника ОВА, ворог завдав масованого удару безпілотниками по селу. Внаслідок атаки загинули 73-річна та 66-річна жінки. Ще двоє мешканок Леб'яжого – 41-річна та 73-річна жінки – дістали поранення, медики вже надали їм необхідну допомогу.

Через удар у селі спалахнули пожежі. За наявними даними, ідеться про такі наслідки:

зафіксовано загоряння п'яти приватних житлових будинків;

три будинки знищено, ще 20 пошкоджено;

пошкоджено також три господарчі споруди.

Наразі на місці працюють усі екстрені служби, які діють у посиленому режимі. Масштаби руйнувань та обставини атаки уточнюються.

Атака на Леб'яже стала черговим ударом окупантів по цивільній інфраструктурі області. Лише напередодні, 18 серпня, ракетний удар по селищу Печеніги на Харківщині забрав життя щонайменше десяти людей, ще вісімнадцять дістали поранення. Тієї ж ночі Повітряні сили ЗСУ відбивали масовану атаку Росії – по Україні було випущено 147 ударних БпЛА.

Оновлення станом на 06:22

Під час аварійно-рятувальних робіт та розбору завалів на місцях влучань БпЛА в Леб'яжому рятувальники деблокували тіла двох загиблих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків удару, на місці чергують бригади екстреної медичної допомоги. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин окупантів. Наразі перевіряється, чи не потребує допомоги ще хтось із мешканців села.

Нагадаємо, 11 березня російські терористи вже завдавали удару безпілотником по Чугуєву – тоді загинув 54-річний чоловік, ще дві жінки отримали поранення, був повністю зруйнований один житловий будинок.