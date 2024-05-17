В Одесі лунають вибухи

О 15:15 в Одесі розпочалася повітряна тривога

17 травня о 15:20 в Одесі прогриміли вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Згодом, о 16:30 в Одесі знову пролунали вибухи.

Напередодні Повітряні сили України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння із південно-східного напрямку.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, 2 травня російські загарбники вночі атакували Одесу ракетами. Окупанти вдарили містом балістикою, лунали вибухи.

Згодом стало відомо про 14 постраждалих під час російської атаки. До цього повідомлялося про 13 постраждалих.

Триває 814 день повномасштабного вторгнення. Від початку доби відбулося 60 бойових зіткнень, 20 з яких ще тривають.

Загалом противник завдав чотири ракетні удари із застосуванням семи ракет та чотири авіаційних удари, 35 ударів дронами-камікадзе, здійснили понад 570 обстрілів позицій наших військ.