У Києві сталася смертельна ДТП: загинула півторарічна дитина

39-річний водій «БМВ» виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся із зустрічним автомобілем марки «Changan»

Аварія сталася близько 12 год. 30 хвилин на Броварському проспекті

У п'ятницю, 17 травня, в Києві сталася смертельна ДТП, в якій загинула дитина, а вагітна жінка та чоловік у важкому стані опинилися в лікарні. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як встановили правоохоронці, 39-річний водій «БМВ» виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся із зустрічним автомобілем марки «Changan», після удару останнє авто виїхало в некерованому стані на зустрічну смугу та врізалося в «Шевроле Авео».

фото: Київська міська прокуратура

Внаслідок зіткнення водія «Шевроле Авео», його пасажирку – вагітну жінку у важкому стані без свідомості доставили до лікарні.

Ще один пасажир цього ж автомобіля – 1,5 –річна дитина від отриманих травм померла на місці ДТП.

фото: Київська міська прокуратура

Водія «БМВ» затримали. Прилад «Драгер» показав, що він був тверезий. Йому готується повідомлення про підозру.

Нагадаємо, 11 травня на автодорозі Київ-Знамʼянка Kia врізалась у самоскид Volvo, внаслідок чого загинув дев'ятирічний хлопчик.

Попередньо встановлено, що 38-річна кермувальниця легковика Kia, рухаючись автодорогою Н-01, допустила зіткнення з задньою частиною автомобіля Volvo, який перебував у нерухомому стані в крайній смузі. В результаті події дев'ятирічний пасажир Kia загинув на місці, 38-річну кермувальницю доставили до лікарні. Водій самоскида Volvo тілесних ушкоджень не отримав.

До слова, у Черкасах на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Небесної сотні зіштовхнулися тролейбус та автомобіль ДСНС у середу, 8 травня. Внаслідок ДТП є постраждалі, серед них троє дітей.