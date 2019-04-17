В Одесі знизилася смертність від туберкульозу



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Міська влада реалізує програмні заходи щодо поліпшення діагностики та лікування туберкульозу

У 2018 році Одеською міською радою вперше була затверджена Міська цільова програма протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу, туберкульозу, гепатитів та наркоманії «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»).

Організаційні та методичні заходи Програми спрямовані на координацію дій органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, медичних, освітніх, соціальних установ, громадських організацій; співпрацю з національними і міжнародними фондами; поліпшення матеріально-технічної та ресурсної бази міських медзакладів з метою ефективної протидії соціально значущим захворюванням.

Проведення програмних заходів дозволило знизити показник смертності від туберкульозу в Одесі у 2018 році на 16%, порівняно з попереднім роком.

У медичних закладах Одеси впроваджені нові моделі амбулаторного лікування туберкульозу, що дало можливість значно підвищити ефективність лікування туберкульозу - до 77,2%. Для порівняння: цей показник туберкульозу у 2017 році становив 56,5%. При цьому в моделі з відео-ДОТ (Directly Observed Treatment, лікування під безпосереднім контролем) ефективність лікування досягає 100%, а при амбулаторній видачі препаратів медсестрами Центрів сімейної медицини - 83%.

З огляду на провідну роль лікарів первинної ланки медико-санітарної допомоги в профілактиці захворювань відповідно до проведеної в Україні реформи охорони здоров'я, в Одесі впроваджена система матеріальних стимулів для сімейних лікарів і медсестер за виявлення первинних випадків туберкульозу. Преміювання мотивує медиків вести активну роботу з діагностики туберкульозу.

Кожен випадок виявлення туберкульозу медпрацівниками первинної ланки розглядається на спеціальній контрольно-експертній комісії. Фахівці оцінюють роботу сімейного лікаря або медсестри з виявлення туберкульозу за допомогою системи критеріїв. При цьому необхідно, щоб підсумком стала постановка виявлених пацієнтів з туберкульозом на облік у протитуберкульозний диспансер та призначення їм відповідного лікування.

Система матеріального заохочення медпрацівників первинної ланки дозволяє своєчасно виявити ряд випадків туберкульозу. У 2018 році винагороду за вперше виявлені випадки туберкульозу було виплачено з міського бюджету Одеси 108 сімейним лікарям та 90 медсестрам на загальну суму 306 тисяч гривень.

Рання діагностика туберкульозу значно полегшує його лікування, а також запобігає подальшому поширенню інфекції, забезпечуючи безпеку оточуючих людей.