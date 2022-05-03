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    В Одесі знову прогриміли вибухи

    Подробиць щодо вибухів в Одесі наразі немає&nbsp; - В Одесі знову прогриміли вибухи
    Подробиць щодо вибухів в Одесі наразі немає 
    ілюстративне фото

    Очевидці припускають, що спрацювала система ППО

    Сьогодні, 3 травня, в Одесі місцеві жителі почали повідомляти про вибухи в місті. Очевидці інформують про повторні звуки. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

    «Повідомляють про вибух у Одесі. Припускають ППО. Повітряної тривоги нема. Перевіряється інформація», – пишуть в одному з каналів.

    Нагадаємо, 2 травня ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Вони влучили по інфраструктурних об'єктах й релігійній споруді.

    Вибуховою хвилею пошкоджено вікна та дах релігійної споруди, розташованої поруч.

    Також ракета влучила у житловий будинок. Внаслідок ракетного удару по житловій будівлі загинув 15-річний хлопець, неповнолітня дівчина потрапила до лікарні. З трьома людьми працюють психологи.

    Всього в будівлі, в яку влучила ракета, було п'ятеро людей.

    Згодом військові повідомили, звідки і чим Росія завдала удару по Одесі

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    Теги: вибух росія окупанти діти Одеса війна обстріл Україна ракета окупація #stoprussia
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    В Одесі знову прогриміли вибухи