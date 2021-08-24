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    Як пройшов військово-морський парад до Дня Незалежності в Одесі (фото, відео)

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    Глядачі змогли побачити інсинуацію незаконного вторгнення в територіальні води України з артилерійською дуеллю - Як пройшов військово-морський парад до Дня Незалежності в Одесі (фото, відео)
    Глядачі змогли побачити інсинуацію незаконного вторгнення в територіальні води України з артилерійською дуеллю
    Фото:ВМС ЗСУ/Facebook

    У параді взяли участь винищувачі Су-27, вони пролетіли на малій висоті над берегом, відстрілюючи теплові пастки

    Вранці 24 серпня в Одесі пройшов військово-морський парад до Дня Незалежності України. У парадному строю пройшли 26 кораблів і суден Військово-морських сил України, Морської охорони Держприкордонслужби, Морської пошуково-рятувальної служби та країн-партнерів – Італії, Болгарії, Румунії та Грузії. Про повідомляє «Думська».

    Перед початком параду учасники та гості параду могли послухати виступ президента України Володимира Зеленського.

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    Як пройшов військово-морський парад до Дня Незалежності в Одесі (фото, відео)
    Як пройшов військово-морський парад до Дня Незалежності в Одесі (фото, відео)
    Як пройшов військово-морський парад до Дня Незалежності в Одесі (фото, відео)
    Як пройшов військово-морський парад до Дня Незалежності в Одесі (фото, відео)
    Як пройшов військово-морський парад до Дня Незалежності в Одесі (фото, відео)
    Як пройшов військово-морський парад до Дня Незалежності в Одесі (фото, відео)
    Як пройшов військово-морський парад до Дня Незалежності в Одесі (фото, відео)
    Як пройшов військово-морський парад до Дня Незалежності в Одесі (фото, відео)
    Як пройшов військово-морський парад до Дня Незалежності в Одесі (фото, відео)
    Як пройшов військово-морський парад до Дня Незалежності в Одесі (фото, відео)
    Як пройшов військово-морський парад до Дня Незалежності в Одесі (фото, відео)
    Як пройшов військово-морський парад до Дня Незалежності в Одесі (фото, відео)
    Як пройшов військово-морський парад до Дня Незалежності в Одесі (фото, відео)
    Як пройшов військово-морський парад до Дня Незалежності в Одесі (фото, відео)
    Як пройшов військово-морський парад до Дня Незалежності в Одесі (фото, відео)
    Як пройшов військово-морський парад до Дня Незалежності в Одесі (фото, відео)

    Під час основної частини параду відбулися показові виступи.

    Глядачі змогли побачити інсинуацію незаконного вторгнення в територіальні води України з артилерійською дуеллю, десантування морпіхів, проходження сигнальних катерів і рятувальну операцію.

    У параді взяли участь винищувачі Су-27, вони пролетіли на малій висоті над берегом, відстрілюючи теплові пастки.

    Вертольоти Мі-8 проводили розвідку і висаджували морський спецназ, а з борту транспортних Ан-26 десантувалися парашутисти-рятувальники.

    Нагадаємо, в рамках святкування Дня Незалежності України в Києві проходить річковий парад.

    Сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань став парад, який провели на Хрещатику.

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    Теги: Одеса День Незалежності парад
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    Як пройшов військово-морський парад до Дня Незалежності в Одесі (фото, відео)