Як пройшов військово-морський парад до Дня Незалежності в Одесі (фото, відео)

Глядачі змогли побачити інсинуацію незаконного вторгнення в територіальні води України з артилерійською дуеллю

У параді взяли участь винищувачі Су-27, вони пролетіли на малій висоті над берегом, відстрілюючи теплові пастки

Вранці 24 серпня в Одесі пройшов військово-морський парад до Дня Незалежності України. У парадному строю пройшли 26 кораблів і суден Військово-морських сил України, Морської охорони Держприкордонслужби, Морської пошуково-рятувальної служби та країн-партнерів – Італії, Болгарії, Румунії та Грузії. Про повідомляє «Думська».

Перед початком параду учасники та гості параду могли послухати виступ президента України Володимира Зеленського.

Під час основної частини параду відбулися показові виступи.

Глядачі змогли побачити інсинуацію незаконного вторгнення в територіальні води України з артилерійською дуеллю, десантування морпіхів, проходження сигнальних катерів і рятувальну операцію.

У параді взяли участь винищувачі Су-27, вони пролетіли на малій висоті над берегом, відстрілюючи теплові пастки.

Вертольоти Мі-8 проводили розвідку і висаджували морський спецназ, а з борту транспортних Ан-26 десантувалися парашутисти-рятувальники.

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