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Веніславський розповів, що послідує за звільненням обласних військкомів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Веніславський розповів, що послідує за звільненням обласних військкомів
Федір Веніславський
фото: Верховна рада України

На обласному рівні чистка військкомів не закінчиться

На засіданні РНДБО було прийняте рішення звільнити всіх обласних військкомів. За цим послідують звільнення і в районних та міських Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це розповів представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський в ефірі національного телемарафону.

«Оскільки ТЦК мають дуже розгалужену систему, структуру, то безперечно треба почати з керівників обласного рівня, оскільки саме на цьому рівні найбільше зловживань. Оскільки малоймовірно, що без відома вищого керівництва хтось дозволяв собі якісь масові можливості забезпечити ухилення від призову на військову службу за мобілізацією. Тому почнемо з обласного рівня», – пояснив посадовець.

За його словами, на звільнені місця прийдуть люди, які пройшли війну, але зараз за станом здоров'я не можуть виконувати бойові завдання. 

«А далі, ймовірно, це відбудеться і на нижчому рівні – на рівні районних, міських територіальних центрів», – зазначив Веніславський.

Мобілізаційні заходи, запроваджені в Україні з 24 лютого, потребують дуже чіткого функціонування, додав представник президента. На його переконання, нові люди забезпечать повне очищення всіх територіальних центрів від тих, хто намагається використати службове становище проти інтересів держави для особистого збагачення.

Нагадаємо, в Україні буде звільнено всіх обласних військкомів. Їх замінять військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах. За словами Веніславського, процес звільнення всіх обласних військкомів відбуватиметься швидко. Списки військових, які можуть замінити їх, вже складено.

Як відомо, масштабні перевірки ТЦК та СП ініціювали після того, як одеського воєнкома Євгена Борисова викрили на незаконному збагаченні на загальну суму 188 млн гривень. Виявилося, що він володіє нерухомістю в Іспанії вартістю 3 млн 700 тисяч євро.

Нацполіція вже затримала посадовців військкоматів у Волинській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях через організацію корупційних схем для ухилення від призову. 

Станом на кінець липня Державне бюро розслідувань розслідує 106 кримінальних проваджень щодо порушень під час роботи ТЦК та СП. Повідомлено про підозру 21 особі.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції планує завершити перевірки військкомів до кінця цього кварталу.

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Теги: військомат Федір Веніславський

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