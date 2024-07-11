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Система ПРО Aegis Ashore у Польщі приведена у стан бойової готовності

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Система ПРО Aegis Ashore у Польщі приведена у стан бойової готовності
ПРО Aegis Ashore виконуватиме у Польщі оборонні функції
фото: сайт НАТО

База протиракетної оборони НАТО в Польщі готова до виконання завдань

Система протиракетної оборони (ПРО) Aegis Ashore у Польщі приведена в повну готовність для захисту НАТО. Про це йдеться у заяві на сайті альянсу.

«Новий об'єкт протиракетної оборони США в Редзіковому, Польща, тепер функціонує і готовий до оборони Північноатлантичного альянсу», – йдеться у заяві альянсу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що це важливий крок для безпеки НАТО. «Балістичні ракети широко використовувалися в конфліктах в Україні та на Близькому Сході. Як оборонний Альянс ми не можемо ігнорувати цю загрозу. Протиракетна оборона є важливим елементом основного завдання НАТО щодо колективної оборони», – додав Столтенберг.

ПРО дозволяє виявляти ракетну атаку та використовує дані радара для наведення перехоплювача на ціль, щоб знищити балістичну ракету противника.  Об’єкт протиракетної оборони в Польщі може захистити від балістичних ракет малої та середньої дальності. Aegis Ashore є ключовим компонентом «Розширеної оперативної спроможності» протиракетної оборони НАТО, про яку заявили глави держав і урядів альянсу на Вашингтонському саміті. 

«Ключові елементи протиракетного щита НАТО включають два об’єкти США Aegis Ashore у Польщі та Румунії разом із есмінцями ВМС США в Роті, Іспанія, і радар раннього попередження в Куречіку, Туреччина. Aegis Ashore призначений виключно для захисту. На двох пунктах перехоплення в Польщі та Румунії дислокується близько 200 військовослужбовців», –  зазначено у повідомленні на сайті альянсу. 

Нагадаємо, Польща не збиватиме російські ракети, що летять у напрямку заходу України без рішення всього НАТО. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.Натомість міністр оборони вважає, що інша ситуація з ракетами, які пролітають над польською територією.

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Теги: НАТО балістичні ракети Єнс Столтенберг системи ППО Польща перехоплення

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