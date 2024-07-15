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Біля резиденції Путіна виявлено ще одну систему ППО «Панцир»: супутникові знімки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Біля резиденції Путіна виявлено ще одну систему ППО «Панцир»: супутникові знімки
Позиція ППО біля валдайської резиденції Путіна ймовірно була споряджена у березні 2024 року
фото: з відкритих джерел

Башту зі встановленим на ній ЗРК добре видно на нових супутникових знімках Google

На острові Горобиновий за 3,7 км від резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї встановлено  другу систему протиповітряної оборони «Панцир-С1». Про це свідчать супутникові знімки Google від 6 травня 2024 року, повідомляє «Радіо Свобода».

За даними ЗМІ, поруч із резиденцією російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї була встановлена система протиповітряної оборони «Панцир-С1» на вежі, таку ж, як раніше були помічені для встановлення ППО в Московській області. Вона розташована в лісі на острові Рябіновий за 3,7 км від валдайської «дачі» російського диктатора.

Біля резиденції Путіна виявлено ще одну систему ППО «Панцир»: супутникові знімки фото 1

Башту зі встановленим на ній ЗРК добре видно на нових супутникових знімках Google, зроблених 6 травня цього року. З історії знімків за минулі місяці на сервісі Planet.com випливає, що цю позицію ППО біля валдайської резиденції Путіна спорудили у березні 2024 року. У січні телеграм-канал ВЧК-ОГПУ писав, що атаки українських дронів на Санкт-Петербург пов'язані з перекиданням систем ППО на «захист стратегічно важливого об'єкту на Валдаї».

Біля резиденції Путіна виявлено ще одну систему ППО «Панцир»: супутникові знімки фото 2

Раніше повідомлялося, що зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир С-1» встановили біля селища Заріччя у Підмосков'ї, що менш ніж за 10 кілометрів від резиденції російського диктатора Путіна. 

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Теги: путін системи ППО охорона

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