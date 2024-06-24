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В Одесі пролунали вибухи, у небо здіймається стовп диму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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В Одесі пролунали вибухи, у небо здіймається стовп диму
Мер Геннадій Труханов підтвердив вибухи в Одесі
фото ілюстративне

Повітряні сили уточнили, що ракети змінили курс на Одесу/Одеський район

Сьогодні зранку, 24 червня, в Одесі було чутно вибухи. Російські війська запустили дві ракети. Про це інформує пресцентр Повітряних сил.

«Дві ракети! Одна – курсом на Миколаїв! Два – через Баштанський район на північний захід», – йдеться у повідомленні.

Пізніше у Повітряні сили уточнили, що ракети змінили курс на Одесу/Одеський район.

Мер Геннадій Труханов також підтвердив вибухи в Одесі. Перед тим у регіоні було оголошено повітряну тривогу, за даними Труханова, у звʼязку із активністю тактичної авіації у Чорному морі

Нагадаємо, у ніч на 24 червня на Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак поранено 66-річну жінку та зафіксовано значні матеріальні збитки в області.

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Теги: Одеса

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