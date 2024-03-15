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Обстріл Одеси: кількість загиблих зросла до 14, понад 46 поранених

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Одеси: кількість загиблих зросла до 14, понад 46 поранених
Сьогодні, 15 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі
фото: Олег Кіпер/Телеграм

Завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба

Кількість загиблих  та постраждалих через масований удар по Одесі у п'ятницю, 15 березня, стрімко зросла. Наразі вже відомо про 14 загиблих та понад 46 поранених. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

«Внаслідок російської ракетної атаки загинуло 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник. Ще 46 людей, в тому числі семеро співробітників ДСНС, отримали поранення»,  – написав Кіпер.
За його словами, постраждалим надається вся необхідна допомога. Всі відповідні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян.

«Завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба.  Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих», – заявив Кіпер. 

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок атаки є постраждалі.

Наразі невідомо, яку зброю застосували окупанти та які наслідки ворожої атаки.

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Нагадаємо, сьогодні близько 12:09  в Одесі пролунали вибухи. Військові повідомляли про рух ракет у бік міста. Згодом видання «Думська» написало, що в місті лунають вибухи і є влучання та займання. Також у видання додали,  що є інформація, що внаслідок прильоту є поранені. За попередньою інформацією, одна з ракет потрапила житловим будинком на півдні міста, спалахнула пожежа.

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Теги: Одеса

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