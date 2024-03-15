Обстріл Одеси: кількість загиблих зросла до 14, понад 46 поранених

Завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба

Кількість загиблих та постраждалих через масований удар по Одесі у п'ятницю, 15 березня, стрімко зросла. Наразі вже відомо про 14 загиблих та понад 46 поранених. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

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«Внаслідок російської ракетної атаки загинуло 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник. Ще 46 людей, в тому числі семеро співробітників ДСНС, отримали поранення», – написав Кіпер.

За його словами, постраждалим надається вся необхідна допомога. Всі відповідні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян.

«Завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих», – заявив Кіпер.

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Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок атаки є постраждалі.

Наразі невідомо, яку зброю застосували окупанти та які наслідки ворожої атаки.

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Нагадаємо, сьогодні близько 12:09 в Одесі пролунали вибухи. Військові повідомляли про рух ракет у бік міста. Згодом видання «Думська» написало, що в місті лунають вибухи і є влучання та займання. Також у видання додали, що є інформація, що внаслідок прильоту є поранені. За попередньою інформацією, одна з ракет потрапила житловим будинком на півдні міста, спалахнула пожежа.