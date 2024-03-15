Нічна атака РФ: Повітряні сили повідомили деталі

У результаті роботи сил ППО збито 27 «Шахедів» у межах семи областей

У ніч проти 15 березня російські загарбники ударили 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині та 27-ма ударними БпЛА типу Shahed. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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У результаті роботи сил ППО збито 27 «Шахедів» у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та областей.

«До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби», – йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, увечері 14 березня на Вінниччині російський дрон влучив в житловий будинок, одна людина загинула, четверо поранені. Наразі на місці події тривають роботи по розбору завалів та працюють відповідні спецслужби.

У ніч проти 14 березня у Київській області працювали сили та засоби протиповітряної оборони через чергову атаку російських окупантів із застосуванням безпілотників. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Сигнал про повітряну тривогу у Київській області зазвучав близько 01:00. Військові закликали не нехтувати правилами безпеки, залишатися в укриттях, не фотографувати та не знімати роботу захисників. На території Київської області було зафіксовано рух ворожих БпЛА.

Також у Хмельницькій області сили ППО збили ворожі безпілотники Shahed. Постраждалих і руйнувань не зафіксовано. Про це повідомляє Хмельницька ОВА.

До слова, триває 751-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.