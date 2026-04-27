Росія атакувала Одесу безпілотниками: є влучання в житловий будинок

Внаслідок атаки є постраждалі

Вночі 27 квітня російська окупаційна армія атакувала Одесу безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, пише «Главком».

За інформацією Лисака, є влучання в житловий будинок.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ворожої атаки по Одесі пошкоджено житловий будинок, будівлю отелю та приватні автомобілі. Попередньо, постраждали 13 людей.

В межах міста також зафіксовано падіння уламків БпЛА.

Як відомо, у ніч на неділю, 26 квітня, російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками по Одеській області. Головною ціллю ворога знову стала портова та логістична інфраструктура регіону.

Під час нічної атаки зафіксовано влучання в об'єкти портової інфраструктури. Зокрема, пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Палау, яке перебувало в порту під завантаженням.

Нагадаємо, російські війська вкотре атакували Одеську область, обравши ціллю мирний сектор. Внаслідок влучань у населеному пункті зафіксовані значні руйнування приватних осель та масштабне займання.

За офіційними даними ДСНС, ворожа атака призвела до серйозних руйнувань у житловому кварталі, зокрема повністю зруйновано три одноповерхові будинки.

До слова, російські безпілотники атакували цивільне торговельне судно, яке рухалося морським коридором до Одеси для завантаження зернових.