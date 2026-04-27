Росія атакувала Одесу безпілотниками: є влучання в житловий будинок

glavcom.ua
Внаслідок атаки є постраждалі

Вночі 27 квітня російська окупаційна армія атакувала Одесу безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, пише «Главком».

За інформацією Лисака, є влучання в житловий будинок. 

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ворожої атаки по Одесі пошкоджено житловий будинок, будівлю отелю та приватні автомобілі. Попередньо, постраждали 13 людей.

В межах міста також зафіксовано падіння уламків БпЛА. 

Як відомо, у ніч на неділю, 26 квітня, російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками по Одеській області. Головною ціллю ворога знову стала портова та логістична інфраструктура регіону. 

Під час нічної атаки зафіксовано влучання в об'єкти портової інфраструктури. Зокрема, пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Палау, яке перебувало в порту під завантаженням.

Нагадаємо, російські війська вкотре атакували Одеську область, обравши ціллю мирний сектор. Внаслідок влучань у населеному пункті зафіксовані значні руйнування приватних осель та масштабне займання. 

За офіційними даними ДСНС, ворожа атака призвела до серйозних руйнувань у житловому кварталі, зокрема повністю зруйновано три одноповерхові будинки.

До слова, російські безпілотники атакували цивільне торговельне судно, яке рухалося морським коридором до Одеси для завантаження зернових.

Читайте також

Нічна атака була спрямована на цивільну інфраструктуру в кількох районах Одеси
Кількість жертв нічної атаки на Одесу зросла: з-під завалів дістали тіло другої загиблої особи
28 березня, 09:25
Будинок покликаний показати, що щастя не залежить від розміру житла, а від того, як людина використовує доступний простір
Найвужчий у світі: який вигляд має будинок шириною 63 см
29 березня, 22:27
Наслідки атаки на Одесу в ніч проти 5 квітня
Росіяни атакували Одесу: є постраждалі
5 квiтня, 01:59
Поранені отримали травми різного ступеня тяжкості 
Відео порятунку дитини після обстрілу Одеси: зворушливі кадри
6 квiтня, 10:42
Аварійно-рятувальні роботи в Одесі, удар по Харкову. Головне за 6 квітня 2026
Аварійно-рятувальні роботи в Одесі, удар по Харкову. Головне за 6 квітня 2026
6 квiтня, 21:19
На Валдаї часто проводять час імовірна супутниця Путіна Аліна Кабаєва та їхні спільні діти
Навколо резиденції Путіна на Валдаї з’явилися нові вежі ППО
12 квiтня, 18:59
Мілана и Давид Дулогло встановили подвійний національний рекорд України
В Одесі брат із сестрою встановили подвійний рекорд України (фото)
17 квiтня, 18:23
Затримання в Одесі
В Одесі сталася стрілянина: подробиці
21 квiтня, 13:59
СБУ зазначає, що під час затримання фігуранти чинили фізичний спротив правоохоронцям
Затримання представників ТЦК в Одесі: СБУ повідомила про схему злочинного угруповання
21 квiтня, 16:39

Росія атакувала Одесу безпілотниками: є влучання в житловий будинок
Росія атакувала Одесу безпілотниками: є влучання в житловий будинок
Ворог атакував порти та пошкодив іноземне судно на Одещині
Ворог атакував порти та пошкодив іноземне судно на Одещині
Нічна атака на Одещину: зруйновано житлові будинки, є постраждалі
Нічна атака на Одещину: зруйновано житлові будинки, є постраждалі
Одещина: ворог влучив у торгове судно під іноземним прапором
Одещина: ворог влучив у торгове судно під іноземним прапором
Через атаку на Одесу загинуло літнє подружжя
Через атаку на Одесу загинуло літнє подружжя
Двоє загиблих та понад десяток постраждалих. Рятувальники показали наслідки обстрілу Одеси
Двоє загиблих та понад десяток постраждалих. Рятувальники показали наслідки обстрілу Одеси

В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
25 квiтня, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
25 квiтня, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
25 квiтня, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
25 квiтня, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
