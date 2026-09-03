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Нічна атака на Хмельницький. Рятувальники показали наслідки (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нічна атака на Хмельницький. Рятувальники показали наслідки (фото)
Рятувальники ліквідували пожежі
фото: ДСНС Хмельниччини

Через російський удар отримав поранення чоловік

Росія двічі за ніч атакували Хмельницьку область ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, у Хмельницькому уламки БпЛА впали на територію підприємства – загорілася вантажівка, пошкоджено склад. Поранено водія авто, його госпіталізували.

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Зокрема, під час повторної атаки пожежа спалахнула на території ще одного підприємства області.

«Пожежі ліквідували. Пораненому – найшвидшого одужання», – наголосили рятувальники.

Нагадаємо, у Хмельницькому ввечері 2 вересня після російської атаки сталося загоряння на території одного з підприємств. Через падіння уламків загорілася вантажівка.

Також у ніч проти 3 вересня Росія атакувала Україну реактивними безпілотниками одразу в кількох областях. Найбільш постраждалою виявилася Одеса. Внаслідок влучання в багатоповерхівку постраждали люди.

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Теги: Хмельницький війна ДСНС

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