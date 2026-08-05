РФ атакувала Одещину ударними дронами: загинула людина, є травмовані

Вісім людей постраждало через атаку РФ

Сьогодні, 5 серпня, Росія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Внаслідок удару на одному з підприємств в Одеському районі загорілися автомобілі. На жаль, за попередніми даними, одна людина загинула. Співчуття рідним та близьким. Ще вісім людей постраждало, семеро з них госпіталізовані», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли. На місці події працюють усі відповідні служби.

До слова, російські війська вранці 5 серпня атакували Харків дронами-ракетами «Бандероль». Внаслідок ударів постраждали щонайменше дев'ятеро людей.

Також російські війська вранці 5 серпня атакували FPV-дроном вантажівку торговельної мережі АТБ у Херсоні.