Росія атакувала Харків дронами-ракетами «Бандероль»: є постраждалі

Під ударом опинилися цивільне підприємство та приватний сектор у двох районах міста

Російські війська вранці 5 серпня атакували Харків дронами-ракетами «Бандероль». Внаслідок ударів постраждали щонайменше дев'ятеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова та мера Харкова Ігоря Терехова.

Міський голова розповів, що одне з влучань зафіксовано у Новобаварському районі, де російський боєприпас поцілив по території цивільного підприємства. Ще один удар прийшовся по Холодногірському району. Там пошкоджено приватне домоволодіння, 15 навколишніх будинків та кілька автомобілів.

Спочатку з'явилася інформація про те, що троє людей дістали поранення у Холодногірському районі, ще п'ятеро – у Новобаварському. Близько 11:00 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що загальна кількість постраждалих у місті зросла до 9 людей. Медики надають усім необхідну допомогу. Профільні служби усувають наслідки атаки.

Нагадаємо, Росія завершила випробування легкої крилатої ракети S8000 «Бандероль» і перейшла до її серійного виробництва. Зразки ракети 2026 року суттєво відрізняються від виробів 2025-го, що свідчить про продовження модернізації вже після початку експлуатації.

Спочатку носієм «Бандеролі» був безпілотник «Оріон», однак тепер росіяни запускають ракету і з наземних установок у тимчасово окупованому Криму, і з гелікоптерів Мі-28.

Однією з причин ефективності «Бандеролі» є її швидкість. Ракета розвиває 550 - 600 км/год, тому українські дрони-перехоплювачі, які успішно використовують для знищення «шахедів», не можуть її наздогнати.