Полк «Скеля» зробив заяву після захоплення своїх бійців у полон

Робота над звільненням бійців з полону вже стартувала

Полк «Скеля»: Найголовніше, що наші бійці залишилися живими

У російських Telegram-каналах з'явилося відео з двома українськими військовими, яких окупанти нібито захопили в полон у Костянтинівці на Донеччині. 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» підтвердив, що на кадрах його військовослужбовці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу полку.

«425 окремий штурмовий полк «Скеля» знає про поширену російськими ресурсами інформацію щодо полону наших військовослужбовців. Наразі триває робота зі встановлення всіх обставин події. Ми не можемо розкривати деталей операції в місті», – йдеться у повідомленні.

Полк зазначив, що російська пропаганда намагається подати окремий епізод бою як спростування результатів усієї операції в Костянтинівці. Військові наголосили, що це є маніпуляцією, адже бойові дії за місто тривають, а окремі успіхи чи втрати сторін не змінюють загальної картини бою.

«Для полку полон побратимів – це надзвичайно болюча звістка. Але найголовніше, що наші бійці залишилися живими, і полк сприятиме всім необхідним процедурам для їхнього якнайшвидшого повернення додому. Під час тих самих боїв наші військовослужбовці також захопили у полон двох окупантів. Це ще раз підтверджує: бої були запеклими і не зводяться до одного окремого епізоду, який сьогодні використовує російська пропаганда», – додається у повідомленні.

Полк «Скеля» підсумував: «Демонстрація українських військовополонених не свідчить ані про захоплення Костянтинівки, ані про поразку полку. Ворог традиційно використовує військовополонених як інструмент інформаційної війни, намагаючись деморалізувати українське суспільство та дискредитувати військове командування».

Зауважимо, 19 липня Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» опублікував відео з двома бійцями полку «Скеля» в Костянтинівці. Вони тримали в руках стяги України, а на них були прикріплені портрети президента Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За кілька годин російські Telegram-канали поширили запис, на якому ті самі військові під примусом заявляють про потрапляння в полон, дякують російським військовим і розгортають російський прапор.

До слова, командира 425-го окремого штурмового полку «Скеля» Юрія Гаркавого відсторонено на час розслідування щодо можливих неправомірних дій стосовно військових.

Як відомо, розпочато досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у засобах масової інформації щодо можливих неправомірних дій стосовно військових штурмового полку «Скеля».