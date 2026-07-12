Оглядач Independent назвав три ознаки того, що Путін готує удар по Європі

Путін зараз веде кампанію з дезінформації та дестабілізації в Європі

Кремль розширює військову активність за межами України

Російський диктатор Володимир Путін може вважати, що найближчі два місяці є його останнім шансом переламати хід війни. Через це Кремль дедалі відвертіше розширює військову активність за межами України. Як інформує «Главком», про це пише військовий оглядач The Independent Роберт Фокс.

Як зазначив автор, зараз, попри жорстокі російські повітряні атаки, в наземній війні Україна більш-менш утримує свої позиції. Водночас Путін робить гучні заяви про нібито неминуче захоплення Донецької області після падіння міста-фортеці Костянтинівка. Насправді, як зауважив Фокс, вони не відповідають дійсності, і на це вказують навіть російські воєнні блогери. У зв'язку з цим автор бачить три ознаки того, що Путін ось-ось може «накинутися на Європу».

По-перше, на його думку, російський диктатор, схоже, вірить, що його перемога в Україні вже не за горами і до вересня бачить певне «вікно можливостей». Його оптимізм, припускає Фокс, підживлюють суперечки всередині НАТО, непослідовні заяви президента США Дональда Трампа, глухий кут на Близькому Сході та в Перській затоці, а передусім – виснаження української системи ППО.

По-друге, йдеться у статті, Москва зараз веде кампанію з дезінформації та дестабілізації в Європі. Вона, зокрема, висуває неправдиві звинувачення проти країн Балтії, стверджуючи, що вони нібито розміщують українські бази безпілотників і допомагають наводити українські далекобійні дрони на територію Росії. За останній тиждень речниця МЗС РФ Марія Захарова та секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев звинуватили Латвію в безпосередній участі у війні на боці України.

Крім того, нещодавно російський літак-розвідник Ту-95 Bear-F пролетів поблизу оперативної групи НАТО, яка проводила навчання в Норвезькому морі, нагадав автор. Він наблизився на небезпечну відстань до британського авіаносця HMS Prince of Wales і скинув близько двох десятків протичовнових гідроакустичних буїв, після чого два британські винищувачі F-35 його перехопили й відігнали.

За словами автора, цей маневр був демонстративним і навіть дещо дитячим, однак мав конкретну мету:

«Навіть якби буї працювали лише кілька хвилин, вони могли допомогти визначити, які саме підводні човни супроводу НАТО перебувають у цьому районі».

Фокс також наголосив, що останнім часом російські підводні човни – як пілотовані, так і безекіпажні – дедалі активніше діють у Північному та Ірландському морях, а також у Ла-Манші, відстежуючи паливні трубопроводи та підводні кабелі зв'язку. За його словами, «відчуття того, що війна поступово виходить за межі України й поширюється на весь регіон, лише посилюється».

Третя ознака ймовірного нападу на Європу, на думку автора, – значне погіршення ситуації в самій Росії, де, як відомо, економіка переживає далеко не найкращі часи. Йдеться про черги за пальним, перебої з інтернетом і мобільним зв'язком. Крім того, окупований Росією Крим має гострий дефіцит пального та води.

Проте, пише оглядач, якщо спроба здобути хоча б якусь перемогу для Путіна провалиться, це не означатиме завершення війни:

«Росія вже функціонує як воєнна економіка, а Путін став її воєнним лідером. Мир не входить до його уявлення про власне політичне виживання».

На думку автора, якщо війна триватиме взимку, російському диктатору доведеться вдатися до ще ризикованіших кроків. Найімовірніше, він оголосить часткову або повну мобілізацію, щоб набрати щонайменше 500 тисяч нових військовослужбовців. Майже напевно це супроводжуватиметься запровадженням повного воєнного стану.

«У такому разі про власну протиповітряну оборону доведеться серйозно замислитися не лише Києву та його балтійським сусідам. Це стосуватиметься всіх європейських союзників по НАТО, включно з Великою Британією», – ідеться у статті.

За словами автора, країнам доведеться переглянути власну систему захисту території та морських рубежів.

Нагадаємо, російські військові аналітики визнали, що країна зіткнулася з проблемами, яких вона аж ніяк не очікувала, розпочавши повномасштабне вторгнення на початку 2022 року. Серед цих проблем – уповільнення темпів наступу та посилення українських контрнаступів, ознаки виснаження в російській армії.

Нагадаємо, українське воєнне командування виробило комплексну стратегію перемоги над Росією, яка передбачає не виснажливі піхотні наступи, а точкові удари по економіці, логістиці та оборонній промисловості агресора.

Раніше Foreign Policy вже пояснювало, чому Росія не може здолати Україну, звертаючи увагу на гнучкість і дешевизну українських рішень на полі бою.