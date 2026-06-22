Окупант Стевіс був тричі поранений, але всі поранення були легкими

У Росії замість футбольної академії камерунці потрапили до військкомату

Російські пропагандисти розповіли історію камерунців, які вирушили до Росії, щоб грати у футбол, а опинилися на війні. Про це повідомляє «Главком».

У 2025 році 19-річному футболісту з Камеруну Mевунгу Мбе Стевісу Астріду запропонували спробувати свої сили в Росії. Людина, яка представилася посередником спортивного клубу, дала підписати йому, його брату та їхньому другу якісь папери російською мовою (нібито майбутні договори), купила квитки до Москви, а зі столичного аеропорту його замість футбольної академії відвезли до військкомату.

Так камерунці потрапили на війну.

З цією людиною (нібито спортивним менеджером) Стевіс познайомився, коли його команда пройшла у фінал міського чемпіонату. Він жив у камерунській столиці Яунді, займався футболом із раннього дитинства, на той момент грав захисником за резервний склад клубу «Канон Яунде».

У підсумку, його брат потрапив у полон, а друга ліквідували під час штурму. Сам окупант Стевіс був тричі поранений, але всі поранення були легкими.

Про свої бойові завдання він розповів не дуже багато: «Штурмовик, міномет».

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень: