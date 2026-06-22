Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Троє камерунців поїхали в РФ грати у футбол, а потрапили на війну: з фронту повернувся лише один

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Троє камерунців поїхали в РФ грати у футбол, а потрапили на війну: з фронту повернувся лише один
Окупант Стевіс був тричі поранений, але всі поранення були легкими

У Росії замість футбольної академії камерунці потрапили до військкомату

Російські пропагандисти розповіли історію камерунців, які вирушили до Росії, щоб грати у футбол, а опинилися на війні. Про це повідомляє «Главком».

У 2025 році 19-річному футболісту з Камеруну Mевунгу Мбе Стевісу Астріду запропонували спробувати свої сили в Росії. Людина, яка представилася посередником спортивного клубу, дала підписати йому, його брату та їхньому другу якісь папери російською мовою (нібито майбутні договори), купила квитки до Москви, а зі столичного аеропорту його замість футбольної академії відвезли до військкомату.

Так камерунці потрапили на війну.

З цією людиною (нібито спортивним менеджером) Стевіс познайомився, коли його команда пройшла у фінал міського чемпіонату. Він жив у камерунській столиці Яунді, займався футболом із раннього дитинства, на той момент грав захисником за резервний склад клубу «Канон Яунде».

У підсумку, його брат потрапив у полон, а друга ліквідували під час штурму. Сам окупант Стевіс був тричі поранений, але всі поранення були легкими.

Про свої бойові завдання він розповів не дуже багато: «Штурмовик, міномет».

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень:

  • майстер спорту з рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з армійського рукопашного бою,
  • кандидат у майстри спорту з універсального карате Ukado/Kempo, володар чорного поясу 2 дано по самообороні.
  • триразовий чемпіон кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo
  • дворазовий чемпіон Північного Заходу з рукопашного бою серед Силових структур.
  • триразовий призер Забайкальського краю з Армійського рукопашного бою
  • призер Республіки Бурятія з бойового самбо
Теги: росія НОВИНИ ФУТБОЛУ війна Африка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Шахед» влучив у Стефанівський приділ - вівтарну частину Успенського собору
У цьому найбільша помилка Путіна та його друзів гебістів
15 червня, 12:20
Загальна чисельність Збройних сил Республіки Білорусь станом на 2026 рік оцінюється у різних джерелах приблизно у 63-65 тисяч осіб
Поточний стан армії Лукашенка та перспективи. Що важливо знати
25 травня, 14:04
Карелія – колишні фінські землі, відторгнуті СРСР після Зимової війни 1939–1940 років
«Ласкаво просимо до російського гетто»: фінська блогерка показала занепад Карелії
25 травня, 00:50
За одну добу по Запоріжжю запустили 54 FPV-дрони
Ворог змінив тактику: «Шахеди» доставляють FPV-дрони прямо у місто
6 червня, 04:15
Дрони атакували нафтобазу в Усть-Лабінську
СБУ розкрила деталі ударів по важливих об'єктах РФ
6 червня, 14:22
Під час повномасштабної війни служив у 80-й окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді на посаді навідника
Десять місяців вважався зниклим безвісти на Курщині. Згадаймо Павла Дуткевича
12 червня, 09:00
Бруно Женезіо залишився без роботи
Гранд чемпіонату Франції звільнив тренера після виходу до Ліги чемпіонів
26 травня, 10:14
Президент УАФ Андрій Шевченко у Будапешті на «Пушкаш Арені» перед фіналом Ліги чемпіонів
Андрій Шевченко відвідав фінал Ліги чемпіонів
30 травня, 19:47
Багато експертів називали швейцарців претендентами на перемогу в квартеті В
Катар шокує Швейцарію і вириває нічию на Чемпіонаті світу 2026
14 червня, 00:09

Новини

Аргентина – Австрія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Аргентина – Австрія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Троє камерунців поїхали в РФ грати у футбол, а потрапили на війну: з фронту повернувся лише один
Троє камерунців поїхали в РФ грати у футбол, а потрапили на війну: з фронту повернувся лише один
Тренер збірної Аргентини розкритикував паузи на водопій на Чемпіонаті світу 2026
Тренер збірної Аргентини розкритикував паузи на водопій на Чемпіонаті світу 2026
Збірна України з баскетболу 3х3 здобула срібло етапу Жіночої серії
Збірна України з баскетболу 3х3 здобула срібло етапу Жіночої серії
Ветеран збірної Уругваю встановив сумнівний рекорд на Чемпіонаті світу
Ветеран збірної Уругваю встановив сумнівний рекорд на Чемпіонаті світу
Збірна України стала срібним призером турніру Amp Futbol Cup 2026
Збірна України стала срібним призером турніру Amp Futbol Cup 2026

Новини

Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
Сьогодні, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 20 червня
20 червня, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
19 червня, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
19 червня, 13:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua