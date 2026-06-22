Троє камерунців поїхали в РФ грати у футбол, а потрапили на війну: з фронту повернувся лише один
У Росії замість футбольної академії камерунці потрапили до військкомату
Російські пропагандисти розповіли історію камерунців, які вирушили до Росії, щоб грати у футбол, а опинилися на війні. Про це повідомляє «Главком».
У 2025 році 19-річному футболісту з Камеруну Mевунгу Мбе Стевісу Астріду запропонували спробувати свої сили в Росії. Людина, яка представилася посередником спортивного клубу, дала підписати йому, його брату та їхньому другу якісь папери російською мовою (нібито майбутні договори), купила квитки до Москви, а зі столичного аеропорту його замість футбольної академії відвезли до військкомату.
Так камерунці потрапили на війну.
З цією людиною (нібито спортивним менеджером) Стевіс познайомився, коли його команда пройшла у фінал міського чемпіонату. Він жив у камерунській столиці Яунді, займався футболом із раннього дитинства, на той момент грав захисником за резервний склад клубу «Канон Яунде».
У підсумку, його брат потрапив у полон, а друга ліквідували під час штурму. Сам окупант Стевіс був тричі поранений, але всі поранення були легкими.
Про свої бойові завдання він розповів не дуже багато: «Штурмовик, міномет».
Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.
Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.
Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.
Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.
Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).
Серед його спортивних досягнень:
- майстер спорту з рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з армійського рукопашного бою,
- кандидат у майстри спорту з універсального карате Ukado/Kempo, володар чорного поясу 2 дано по самообороні.
- триразовий чемпіон кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo
- дворазовий чемпіон Північного Заходу з рукопашного бою серед Силових структур.
- триразовий призер Забайкальського краю з Армійського рукопашного бою
- призер Республіки Бурятія з бойового самбо
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