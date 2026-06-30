Зеленський підтвердив ураження центру космічного звʼязку «Дубна»

Президент зазначив, що обʼєкт використовується для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні

Глава України: Покроково виконуємо наш план далекобійних санкцій

Сьогодні, 30 червня, Сили оборони повторно вдарили по центру космічного звʼязку «Дубна» у Московській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента Володимира Зеленського.

«Сьогодні наші далекобійні санкції проти Росії за цю війну повторно досягли центру космічного звʼязку «Дубна» у Московському регіоні. Це особливий обʼєкт супутникового звʼязку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні», – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що від українського державного кордону до цього обʼєкта більш ніж 500 км.

«Нещодавно наші Сили оборони України вже досягали чотирьох таких російських центрів – не тільки у Московському, але й у Владимирському регіонах. Покроково виконуємо наш план далекобійних санкцій та максимально ускладнюємо державі-агресору ведення загарбницьких операцій проти України та окупацію наших територій. Готуються відповідні дії і щодо інших подібних обʼєктів ворога. Дякую за влучність нашим воїнам! Слава Україні!», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 30 червня Московська область опинилася під масованим ударом БпЛА. Дрони атакували центр космічного зв’язку «Дубна» в Московській області.

Також росіяни зафіксували на відео безпілотники над Тулою. Повідомлялося, що БпЛА були активні над усією областю та літали майже усі ніч.