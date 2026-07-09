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На трасі Київ – Одеса зіткнулися маршрутка та вантажівка: є загиблий і постраждалі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На трасі Київ – Одеса зіткнулися маршрутка та вантажівка: є загиблий і постраждалі
Рух транспорту в напрямку Одеси частково обмежений
фото: Національна поліція

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди

Вранці 9 липня на трасі Київ – Одеса, поблизу села Одаї, сталася смертельна дорожнього транспортна пригода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За попередніми даними, зіткнулися вантажний автомобіль MAN та маршрутний мікроавтобус Mercedes, який здійснював приватні пасажирські перевезення. За попередньою інформацією, у салоні мікроавтобуса перебували 15 пасажирів та водій.

«Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, попередньо, одна людина загинула, ще п'ятеро отримали тілесні ушкодження. На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та працівники сектору реагування патрульної поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці наголосили, що рух транспорту в напрямку Одеси частково обмежений. Вони закликають водіїв бути уважними, дотримуватися правил дорожнього руху та враховувати цю інформацію під час планування маршруту.

Нагадаємо, між селами Красне та Нечаяне 4 липня близько 7:40 водій маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який прямував з Одеси до Миколаєва з пасажирами, виїхав за межі проїзної частини. Після цього транспортний засіб перекинувся, некеровано виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Volvo.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на трасі Миколаїв – Одеса.

Зокрема, у Миколаєві суд обрав запобіжний захід водієві, який спровокував аварію з 12 загиблими.

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Теги: ДТП Одещина

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