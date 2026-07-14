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На Одещині після атаки БпЛА загорілися резервуари із соняшниковою олією

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На Одещині після атаки БпЛА загорілися резервуари із соняшниковою олією
Російські окупанти вдарили по Одеській області
колаж: glavcom.ua

Внаслідок удару пошкоджено авторемонтні майстерні, бензовоз, 12 автомобілів, а на іншому підприємстві загорілися резервуари із соняшниковою олією

У ніч проти 14 липня російські окупанти вдарили по Одеській області. Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на Одещині зазнали пошкоджень об'єкти цивільної та промислової інфраструктури.

На одному з підприємств виникла пожежа, також загорілися резервуари із соняшниковою олією. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, пише «Главком».

За даними рятувальників, на території одного з підприємств пошкоджено будівлі авторемонтних майстерень, господарську споруду та бензовоз. Крім того, пошкоджено 11 вантажних і один легковий автомобіль. Пожежу, що виникла після удару, рятувальники оперативно ліквідували.

Також внаслідок ворожої атаки на іншому підприємстві зайнялися резервуари із соняшниковою олією. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. На місцях ударів працюють рятувальники та інші екстрені служби.

Нагадаємо, на Одещині Росія вдарила по цивільному торговельному судну під прапором Того, яке перебувало в порту – тривало розвантаження добрив.

Напередодні російська терористична армія завдала удару по цивільній інфраструктурі Одещини. 

За даними влади, унаслідок атаки пошкоджено поліклініку, щонайменше три приватні житлові будинки та обʼєкти інфраструктури.

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Теги: Одещина обстріл

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