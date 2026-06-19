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Росія атакувала цивільні судна в Чорному морі: загинув моряк, є поранені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія атакувала цивільні судна в Чорному морі: загинув моряк, є поранені
Турецьке судно, яке зазнало пошкоджень внаслідок атаки БпЛА, 29 травня 2026 року
фото: ВМС ЗСУ (ілюстративне)

Дрони РФ вдарили по суднах під прапорами Панами та Сент-Кітс і Невіс

Російські безпілотники атакували цивільні судна в акваторії Чорного моря.

Внаслідок удару по судну під прапором Панами загинув один член екіпажу, ще двоє моряків дістали поранення, один із них перебуває у тяжкому стані. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, пише «Главком».

«Внаслідок атаки російських БпЛА на цивільні судна в акваторії Чорного моря загинув член екіпажу судна під прапором Панами, ще двоє моряків отримали поранення, один із них – тяжкі», – зазначив Кулеба.

За його словами, під удар також потрапило судно під прапором Сент-Кітс і Невіс. Там троє членів екіпажу отримали легкі поранення. Кулеба наголосив, що атака є черговим свідченням того, що Росія веде війну не лише проти України, а й проти свободи судноплавства та міжнародної торгівлі.

«Під прицілом – цивільні екіпажі, торговельні судна та морська інфраструктура, яка забезпечує роботу гуманітарних і експортних маршрутів», – підкреслив він.

Віцепрем’єр закликав міжнародну спільноту дати чітку оцінку таким діям Росії. «Світ не може звикати до того, що цивільні моряки стають мішенню для російської зброї», – заявив Кулеба.

Нагадаємо, 10 червня російські окупанти атакували ударними безпілотниками два цивільні суховантажні судна в акваторії Чорного моря, які прямували українським морським коридором до портів Одещини. 

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Теги: росія Чорне море Одещина

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