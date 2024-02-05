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Столичні психологи розпочали навчання за спецпрограмою Всесвітньої організації здоров'я

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Столичні психологи розпочали навчання за спецпрограмою Всесвітньої організації здоров'я
Для масштабування системи підтримки ментального здоров’я киян розпочато навчання з підготовки тренерів з Управління Проблемами Плюс
фото: КМДА

У межах тренінгу учасники навчаться проводити оцінювання та виявлення тих, хто потребує додаткової підтримки

Столичні психологи розпочали навчання за програмою Управління Проблемами Плюс, розробленою Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда на своїй сторінці у Facebook.

«Для масштабування системи підтримки ментального здоров’я киян ми розпочали навчання з підготовки тренерів з УП+. Тренінг зосереджений на досвіді занурення, безпосередній практиці, спостереженнях та постійному зворотному зв’язку. Дякую за підтримку муніципалітету Амстердама та фахівцям Вільного Університету Амстердама», – зазначила Марина Хонда.

У межах тренінгу учасники здобудуть базові навички допомоги, а також навчаться проводити оцінювання та виявлення тих, хто потребує додаткової підтримки.

«Важливим також є те, що тренери потім ще підготують консультантів для подальшого впровадження УП+ серед киян. Такий каскадний метод навчання допоможе нам охопити та надавати послугу більшій кількості містян. Крім того, партнери забезпечать ще супервізії для тренерів», – наголосила заступниця голови КМДА.

Управління Проблемами Плюс (УП+)це доказова індивідуальна психологічна інтервенція низької інтенсивності (5 сесій), розроблена ВООЗ для дорослих, які постраждали від несприятливих обставин.

УП+ має на меті зменшення проблем, які учасники визначають як такі, що їх турбують, і покращення аспектів ментального здоров’я та психосоціального благополуччя.

УП+ спрямована на допомогу у вирішенні як психологічних проблем (стрес, страх, почуття безпорадності), так і, де це можливо, практичних проблем (конфлікти в родині тощо). Згідно з попередніми дослідженнями, участь в УП+ зменшує загальний психологічний дистрес, симптоми депресії та тривоги.

Теги: навчання стрес Марина Хонда Київ психологія

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