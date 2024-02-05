Столичні психологи розпочали навчання за спецпрограмою Всесвітньої організації здоров'я

Для масштабування системи підтримки ментального здоров’я киян розпочато навчання з підготовки тренерів з Управління Проблемами Плюс

У межах тренінгу учасники навчаться проводити оцінювання та виявлення тих, хто потребує додаткової підтримки

Столичні психологи розпочали навчання за програмою Управління Проблемами Плюс, розробленою Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда на своїй сторінці у Facebook.

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«Для масштабування системи підтримки ментального здоров’я киян ми розпочали навчання з підготовки тренерів з УП+. Тренінг зосереджений на досвіді занурення, безпосередній практиці, спостереженнях та постійному зворотному зв’язку. Дякую за підтримку муніципалітету Амстердама та фахівцям Вільного Університету Амстердама», – зазначила Марина Хонда.

У межах тренінгу учасники здобудуть базові навички допомоги, а також навчаться проводити оцінювання та виявлення тих, хто потребує додаткової підтримки.

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«Важливим також є те, що тренери потім ще підготують консультантів для подальшого впровадження УП+ серед киян. Такий каскадний метод навчання допоможе нам охопити та надавати послугу більшій кількості містян. Крім того, партнери забезпечать ще супервізії для тренерів», – наголосила заступниця голови КМДА.