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Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі

glavcom.ua
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
OnTaxi працює за прямою моделлю та моделлю франшизи на території України, Азербайджану та країн ЄС
фото: OnTaxi

OnTaxi надає можливість викликати таксі за допомогою зручного застосунку

OnTaxi – це швидкозростаючий ІТ-продукт, а також реальний бізнес у сфері послуг. Бренд входить у ТОП-5 провідних українських сервісів замовлення таксі. Працює за прямою моделлю та моделлю франшизи на території України, Азербайджану та країн ЄС з приватними і корпоративними клієнтами.

Сьогодні представники OnTaxi заявили про старт роботи у місті Прага.

«Інтерес до українських ІТ-продуктів в країнах Європи останнім часом суттєво підвищився. Це пов’язано, у першу чергу, із можливістю отримати високотехнологічні рішення за привабливою ціною, а також – можливістю підтримати Україну і українців. Що стосується початку роботи у Празі – ми це робимо разом із партнерами. Сподіваємось також, і нашим громадянам приємно буде скористатись звичним додатком», – коментує керівник міжнародного бізнесу OnTaxi Денис Покаліцин.

OnTaxi надає можливість викликати таксі за допомогою зручного застосунку, адаптованого під будь-який мобільний пристрій, а також через сайт http://ontaxi.cz/ для Праги та сайт https://ontaxi.com.ua для України.

Теги: таксі бізнес Чехія

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