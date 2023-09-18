Що і кому розкаже Коломойський

Остання зброя олігарха

Раніше головним капіталом Коломойського були гроші, а зараз — інформація. Від того, що і кому він скаже, залежить не лише його доля.

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А йому є що сказати! Він добре знає фінансові потоки не лише початку нинішньої української влади, а і всю-всю фінансову історію «95 кварталу». І він може сказати або не сказати багато, – і на допиті слідчим, і будь-яким яким журналістам з відчаю. Саме тому зараз за доступ до нього йде відкрите змагання між конкуруючими СБУ, БЕБ та НАБУ. І саме тому, аби його тримати під вартою, розмір застави йому різко збільшується.

А взагалі, це сумна і повчальна історія – Коломойський:

людина з величезним капіталом, а зараз не має як заплатити заставу, аби не сидіти в СІЗО;

громадянин з купою паспортів, а зараз немає жодної держави, яка стала б на його захист;

спонсор, який утримував купу політиків і «активістів», а зараз немає жодного, який би його підтримав, – навіть серед вихідців з «1+1».

Залишилася лише інформація – останній аргумент колись всемогутнього олігарха з України.