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Крали через врізку в трубі: БЕБ викрило оборудки працівників спиртзаводу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Крали через врізку в трубі: БЕБ викрило оборудки працівників спиртзаводу
Наразі встановлюються збитки завдані підпільним виробництвом спирту
фото: пресслужба БЕБ

Орієнтовна вартість вилученого – 10 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб, які викачували із спиртзаводу в Житомирській області необлікований етиловий спирт. Для цього вони використовували спеціальне обладнання та працювали у позаробочий час. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Як зазначається, детективи встановили, що за допомогою врізаної труби, в обхід спиртовимірювального лічильника, спирт викачували за межі заводу – орієнтовно по 10 тонн щодоби.

Необліковану продукцію зберігали у складському приміщенні неподалік та реалізовували по всій території України. У податковому та бухгалтерському обліках така діяльність не відображалась.

Крали через врізку в трубі: БЕБ викрило оборудки працівників спиртзаводу фото 1

За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили з незаконного обігу рідину з характерним запахом спирту, транспортні засоби, чорнові записи та фінансово-господарську документацію підприємства.

Орієнтовна вартість вилученого – 10 млн грн.

Наразі встановлюються збитки завдані підпільним виробництвом спирту. Відпрацьовується інформація про можливе сприяння незаконній діяльності працівників одного з контролюючих органів. Також детективи БЕБ ініціювали анулювання ліцензії на виробництво етилового спирту та проведення службової перевірки працівників Державної податкової служби щодо неналежного виконання покладених на них функціональних обов’язків за місцем розташування податкового поста.

Раніше повідомлялося. що детективи БЕБ закрили нелегальне казино та гральні заклади на Київщині.

Теги: спирт Бюро економічної безпеки України Житомирщина

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